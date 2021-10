La saisie vocale de Google Assistant arrive sur Gboard avec le Pixel 6

Le lancement de la fonctionnalité de saisie améliorée par Google Assistant sur le Pixel 6 est encore une spéculation pour le moment. Cependant, Google a déjà annoncé que la puce Tensor personnalisée du Pixel 6 sera capable de gérer des tâches complexes d’IA et de ML hors ligne, ce qui suggère que la fonctionnalité pourrait être lancée avec le Pixel 6. Il y a des rumeurs selon lesquelles Google pourrait annoncer Pixel Fold et Pixel Watch lors de l’événement également.

Par exemple, le nouvel Assistant ne peut toujours pas dicter du texte avec votre voix, et il ne peut pas non plus modifier le contenu des e-mails en votre nom. La saisie vocale améliorée avec Google Assistant pourrait être prête à faire ses débuts avec le Pixel 6 , dont le lancement est prévu le 19 octobre.