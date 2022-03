Le Microsoft Store fait peau neuve sur le Web

Microsoft a apporté d’importants changements de conception dans Windows 11, et dans le but d’améliorer l’aspect général de ses services, le géant du logiciel a remanié un grand nombre de ses applications. La dernière application à recevoir une nouvelle couche de peinture est le Microsoft Store sur le Web, qui semble beaucoup plus moderne et propre avec le nouveau design.

La page d’accueil a été profondément remaniée et rappelle le Google Play Store. Elle comporte une barre de recherche et des liens de navigation principaux dans la partie supérieure gauche. Toutes les catégories sont répertoriées sous cette section, tandis que le centre et la droite contiennent les applications mises en avant, ainsi que les applications et les jeux les plus populaires.

La barre de recherche joue un rôle plus important, permettant et encourageant les utilisateurs à rechercher et explorer le Microsoft Store. La nouvelle boutique sur le Web semble beaucoup plus organisée et compréhensible que la boutique utilisée sur Windows 11, et comme João Carrasqueira de XDA Developers l’explique, je ne serais pas surpris de voir cette expérience sur l’application également.

Les pages de l’application ont également été entièrement redessinées, ce qui leur donne un aspect beaucoup plus propre. Elles présentent désormais des images téléchargées et mettent en évidence les principaux panneaux d’information d’une manière plus intuitive.

La description est toujours affichée sous les images, tandis que les informations importantes, telles que la date de mise à jour et les notes d’âge, sont affichées sur le côté droit.

Vous pouvez installer vos applications depuis le Web

Une autre mise à jour supplémentaire qui n’était pas possible auparavant est la fonctionnalité d’installation d’applications directement à partir du client Web. Auparavant, les utilisateurs étaient obligés d’entrer dans le Microsoft Store (l’application sur Windows) pour installer des jeux et des applications. Désormais, ils peuvent cliquer sur le bouton de téléchargement et ne seront plus redirigés. Il n’y a plus d’aller-retour entre le Microsoft Store sur le Web et l’application.

Le nouveau Microsoft App Store semble être en phase preview, et il n’est actuellement accessible que si vous suivez ce lien avec l’adresse apps.microsoft.com/store/apps.