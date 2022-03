À partir de 2023, les tablettes Samsung et l’iPad pourraient être dotés de panneaux OLED plus lumineux

Samsung a commencé à travailler sur des panneaux OLED de meilleure qualité qui pourraient se retrouver dans les futures tablettes et ordinateurs portables de la société, ainsi que dans les iPad d’Apple, selon le média sud-coréen The Elec.

La branche Display de l’entreprise sud-coréenne fournit actuellement des dalles OLED avec une structure à une seule couche et la nouvelle itération sur laquelle l’entreprise travaille actuellement a une structure en tandem à double couche, ce qui permettra apparemment de doubler la luminosité et de quadrupler la durée de vie.

L’année dernière, Apple aurait demandé des panneaux dotés d’une structure tandem à double couche pour un modèle d’iPad OLED de 10,86 pouces, mais les travaux ont été interrompus au cours du troisième trimestre, car la taille de la commande n’était pas suffisante pour justifier l’augmentation des dépenses à ce moment-là. Le besoin de cette nouvelle technologie s’explique par le fait que les gens gardent leurs iPad plus longtemps.

Le nouveau panneau OLED est appelé la série T et il est probable que Samsung l’utilisera d’abord elle-même, peut-être en 2023, pour la série Galaxy Tab et Galaxy Book. La société espère apparemment qu’Apple utilisera cette technologie pour le premier iPad OLED, qui devrait arriver en 2024. Plus tard, peut-être en 2025 ou un peu plus tard, nous pourrions voir Apple l’employer dans les MacBook et les iMac également.

Samsung ne sera probablement pas le seul fournisseur du premier iPad OLED. Son rival LG fabrique déjà des panneaux avec une structure à double couche, mais pour les automobiles, et plus tôt cette année, il a été signalé que la société chinoise BOE, qui a été approuvée comme fournisseur d’écrans pour l’iPhone 13 l’année dernière, préparait l’une de ses usines à la fabrication d’écrans OLED pour les tablettes et les ordinateurs.

Une production de masse en 2023

On s’attendait auparavant à ce qu’Apple sorte un iPad Air avec un écran OLED cette année, mais des rapports ultérieurs ont indiqué que les iPad moins chers s’en tiendraient aux panneaux LCD pour des raisons de performances et de coûts. L’iPad Air de 5e génération sera probablement dévoilé lors de l’événement Peek Performance du 8 mars. Selon les rumeurs, il offrira la puce A15 Bionic, une caméra frontale ultra-large de 12 mégapixels et la connectivité 5G.

Samsung Display prévoit de commencer la production de masse de l’écran T1 en 2023. Les appareils Samsung Electronics, tels que les smartphones Galaxy et d’autres appareils, pourront utiliser cette technologie en premier. Le T2, la prochaine génération du T1, sera produit en masse en 2024 et sera utilisé dans l’iPad Pro OLED.

Il reste encore quelques problèmes à régler, comme la précision des couleurs (qui est l’un des atouts des écrans OLED), mais Samsung prévoit de résoudre ces problèmes avant de s’engager à fournir des écrans à Apple.