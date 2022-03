Signal répond aux rumeurs de piratage

Signal a longtemps été considéré comme l’une des plateformes de messagerie les plus sécurisées. Néanmoins, si vous êtes un utilisateur de Signal et que vous avez entendu les rumeurs de piratage de Signal qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux, vous êtes sans doute inquiet pour vos données personnelles.

Mais rassurez-vous : selon Signal, le service n’a pas été piraté du tout, et vos données sont en sécurité, comme le souligne Android Authority. Il est évident que cela ne peut pas être une bonne nouvelle pour une plateforme dont l’objectif principal est de fournir aux utilisateurs une sécurité de pointe. Le piratage de Signal a donc été considéré par beaucoup comme une raison suffisante pour passer à d’autres plateformes.

Dans une publication sur Twitter, Signal a déclaré être au courant des rumeurs selon lesquelles il aurait été piraté et a déclaré que ces rumeurs sont fausses et que Signal n’a pas été piraté. Bien que Signal ait posté sur Twitter, Signal sait également que ces rumeurs circulent également sur d’autres plateformes.

We’ve had an uptick in usage in Eastern Europe & rumors are circulating that Signal is hacked & compromised. This is false. Signal is not hacked. We believe these rumors are part of a coordinated misinformation campaign meant to encourage people to use less secure alternatives.

—Signal (@signalapp) February 28, 2022