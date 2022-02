Microsoft Edge va bientôt devenir le deuxième navigateur le plus populaire au monde

La guerre des navigateurs continue de faire rage. Microsoft investit beaucoup dans Edge, et il s’avère que tous ces efforts sont sur le point de porter leurs fruits. Microsoft Edge dépassera bientôt Safari pour devenir le deuxième navigateur de bureau le plus populaire au monde, évidemment après Google Chrome.

Les données proviennent de StatCounter, qui affirme que, étonnamment, Safari est actuellement le dauphin dans la bataille des navigateurs de bureau, tandis que Firefox n’est que le quatrième nom, suivi par Opera.

Selon StatCounter, Google Chrome détient actuellement une part de marché de pas plus ni moins de 65,38 %. En d’autres termes, plus de 6 PC sur 10 utilisent Google Chrome, ce qui constitue une réussite majeure.

Safari occupe la deuxième place du classement avec une part de 9,84 %, tandis que Edge s’en rapproche très, très près avec 9,54 %. Si les mêmes tendances se maintiennent, alors Microsoft Edge devrait dépasser Safari dans les mois à venir et devenir alors le deuxième navigateur le plus utilisé au monde.

Microsoft Edge est déjà le navigateur par défaut dans Windows 10 et 11, et Microsoft se prépare également à enterrer une bonne fois pour toutes Internet Explorer. En d’autres termes, Edge deviendrait son seul centre d’intérêt à l’avenir, les utilisateurs d’IE devant bénéficier d’un mode dédié intégré à ce navigateur pour exécuter leurs applications s’ils devaient être confrontés à des problèmes de compatibilité.

Pas encore abondamment été utilisé sur mobile

« Avec un nombre croissant de sites Web ne prenant plus en charge Internet Explorer, Microsoft Edge offre une expérience de navigation plus rapide, plus sûre et plus moderne, qui peut toujours ouvrir les anciens sites dépendant d’Internet Explorer en cas de besoin. L’application de bureau Internet Explorer ne sera plus prise en charge à partir du 15 juin 2022. En outre, l’application de bureau IE11 sera désactivée par une future mise à jour mensuelle cumulative de Windows 10 et sera redirigée vers Microsoft Edge si un utilisateur tente d’y accéder », explique Microsoft.

En plus de Windows, Microsoft Edge est également disponible sur Linux et macOS. Bien que Microsoft Edge ait été téléchargé plus de 10 millions de fois sur le Google Play Store et que l’application ait 4,6 étoiles sur l’App Store d’Apple, le navigateur ne figure même pas dans le classement des parts de marché mobile de StatCounter.