Le premier iPhone pliable n’est pas attendu avant 2025 au plus tôt

« Nous avons retardé de deux ans nos prévisions d’entrée d’Apple sur le marché des smartphones pliables, à 2025, après des discussions avec nos contacts de la chaîne d’approvisionnement. L’entreprise ne semble pas pressée d’entrer sur le marché des smartphones pliables, et cela pourrait même prendre plus de temps que cela », ont déclaré les analystes.

En outre, le cabinet d’études indique qu’Apple pourrait attendre encore plus longtemps si elle ne pense pas que le marché soit prêt pour un iPhone pliable. En d’autres termes, 2025 est une prévision optimiste, mais le plan pourrait changer facilement et l’entreprise pourrait décider de le retarder encore plus .

Mais selon Display Supply Chain Consultants , le géant technologique de Cupertino ne devrait pas proposer d’iPhone pliable avant 2025 . Cela signifie que la société a repoussé la sortie de cet ambitieux projet, ce qui est plus ou moins logique étant donné qu’Apple souhaite que le marché atteigne un point plus mature avant de se joindre à la fête avec son propre modèle.

Les appareils pliables sont la nouvelle tendance sur le marché de la téléphonie mobile, et Samsung est l’une des entreprises à l’origine de la transition vers ce facteur de forme innovant. Des personnes au fait de la question ont laissé entendre qu’Apple travaillait déjà sur son propre iPhone pliable et que la date de sortie prévue était jusqu’à présent fixée à 2023.