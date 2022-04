Un brevet pour les AirPods montre comment ils pourraient suivre votre activité physique

by

Votre smartwatch pourrait ne pas suffire à surveiller votre activité physique, surtout si vous vous entraînez avec un entraîneur Apple Fitness+. Apple a déposé une demande de brevet auprès du US Patent & Trademark Office relayé par AppleInsider sous le titre « Wireless Ear Bud System With Pose Detection ».

La demande de brevet explique comment les écouteurs AirPods peuvent détecter la position de la tête de l’utilisateur et utiliser ces données en conjonction avec un iPhone pour envoyer des conseils et des commentaires par l’intermédiaire des écouteurs pendant les séances d’entraînement et les routines de remise en forme.

Fondamentalement, si le brevet est pleinement accordé, Apple pourrait utiliser les capteurs des AirPods pour détecter les mouvements physiques, permettant à des appareils comme votre smartphone ou votre montre de déterminer si vous avez effectivement fait vos séances d’entraînement correctement.

Les écouteurs utiliseraient des capteurs et des accéléromètres pour recueillir des informations sur l’orientation de l’utilisateur. Selon la demande de brevet, « un dispositif électronique hôte peut communiquer sans fil avec les écouteurs et faire partie d’un système d’écouteurs qui fournit à l’utilisateur un encadrement et un retour d’information tout en évaluant les performances de l’utilisateur dans le cadre d’une routine de mouvement de la tête ou d’une autre routine d’exercice ».

Apple note également dans la demande de brevet que « Un retour d’information, tel qu’un retour sonore, peut être fourni à un utilisateur sur la base de l’évaluation de la performance de l’utilisateur de la routine de mouvement de la tête. D’autres actions appropriées peuvent être prises, telles que l’émission de rapports de performance et d’alertes ».

Votre « coach » en temps réel

La documentation de la demande de brevet indique qu’en déterminant quelle pose est effectuée pendant un exercice, la pose peut être comparée à une « séquence souhaitée de poses associées à une routine d’exercice de mouvement de la tête ». Si l’utilisateur est censé effectuer des étirements du cou dans un ordre gauche-avant-droite-arrière, la technologie peut déterminer si la pose effectuée par l’utilisateur est considérée comme la pose souhaitée et si elle s’est produite « en temps voulu ».

Voici maintenant la partie intéressante. Si une pose est effectuée de manière insatisfaisante, c’est-à-dire au mauvais moment ou dans le mauvais ordre, l’utilisateur recevra un retour négatif, par exemple un signal sonore fort. Si l’utilisateur effectue la pose correctement, un retour positif est diffusé dans les écouteurs (par exemple un agréable carillon). Les utilisateurs peuvent également recevoir des conseils audibles, visibles et/ou haptiques.

« Les conseils peuvent prendre la forme de commandes vocales, de textes, de clips audio, de diagrammes, de vidéos et d’autres méthodes qui aident à guider l’utilisateur dans sa routine. Par exemple, les conseils peuvent inclure une vue d’ensemble des objectifs de la routine, des informations sur la préparation appropriée à la routine (par exemple, les mouvements préparatoires de la tête et la position du corps), et des conseils en temps réel tels que des instructions étape par étape fournies pendant la routine ».

L’arme ultime ?

Plus loin dans la demande de brevet, Apple indique qu’un appareil doté d’un écran peut montrer la pose souhaitée. Ces appareils comprennent « un smartphone, une tablette, un ordinateur de bureau, une télévision ou un autre appareil ». Si, au cours de la routine, le système détecte que l’utilisateur est à bout de souffle ou connaît un autre problème de santé soudain, le guidage de l’exercice peut être immédiatement interrompu.

Dans le scénario où il y a un problème de santé, l’utilisateur pourrait recevoir une alerte lui indiquant qu’il doit arrêter de s’exercer. Et à la fin de la routine d’exercice, l’utilisateur peut recevoir un rapport de performance ou le télécharger sur un service en ligne.

Selon la demande de brevet, des conseils pourraient être donnés à l’utilisateur pour lui indiquer comment améliorer ses performances la prochaine fois. Par exemple, ces conseils pourraient dire : « la prochaine fois, roule plus lentement ».