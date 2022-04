Ce site Web permet de calculer votre empreinte carbone numérique à partir des réseaux sociaux

Saviez-vous que vous contribuez à l’augmentation des émissions de carbone dans l’environnement en faisant défiler vos réseaux sociaux pendant de longues heures ? Et, vous êtes-vous déjà demandé quelle était votre empreinte carbone personnelle ? Un site Web vous aide à le découvrir. Voici comment vous pouvez calculer votre empreinte carbone numérique.

Le site de comparaison britannique Compare the Market a introduit un nouveau calculateur qui vous permet de calculer votre empreinte carbone à partir des applications de réseaux sociaux. Ainsi, vous serez en mesure de voir combien de dioxyde de carbone vous émettez en parcourant vos applications de réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook, Pinterest, Reddit, etc.

Lorsque vous vous rendez sur le site Web de Compare the Market, vous voyez apparaître en tête de liste les plateformes de réseaux sociaux qui ont la plus grande empreinte carbone. Selon le site, les trois plateformes ayant la plus forte empreinte carbone sont TikTok (2,63 g d’équivalent CO2 par minute), Reddit (2,48 g d’équivalent CO2 par minute) et Pinterest (1,3 g d’équivalent CO2 par minute).

En descendant un peu, vous verrez une section qui vous permet de calculer votre empreinte carbone numérique quotidienne et annuelle. Il vous suffit d’indiquer le temps approximatif (en minutes) que vous passez chaque jour sur les plateformes de réseaux sociaux et d’appuyer sur le bouton « Calculate ».

Après avoir lancé le calcul, le site vous fournira votre rapport personnel sur l’empreinte carbone numérique. Il comprendra l’empreinte carbone quotidienne et annuelle (en équivalent CO2g) pour chacune des plateformes que vous utilisez, ainsi qu’un chiffre cumulé représentant votre empreinte carbone totale sur une journée et sur une année.

Une méthode de calcul assez simple

En ce qui concerne la méthodologie de calcul, le site Compare the Market indique qu’il prend la moyenne des émissions de carbone pour chacune des plateformes de Greenspector qui ont été mesurées sur un appareil Galaxy S7. Ensuite, il multiplie les émissions moyennes de carbone des plateformes par votre période d’utilisation approximative pour calculer votre empreinte carbone quotidienne. Pour obtenir l’empreinte carbone annuelle, il multiplie vos émissions de carbone quotidiennes par 365, aussi simple que cela.

Si vous souhaitez également calculer l’empreinte carbone de vos réseaux sociaux, rendez-vous sur le site Compare the Market et découvrez dans quelle mesure vous contribuez à la dégradation de l’environnement.