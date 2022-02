Le nouveau système de génération de codes de Deepmind AI est maintenant à égalité avec un humain lambda

by

DeepMind AI, filiale d’Alphabet, la société mère de Google, a développé divers types de systèmes d’apprentissage automatique et d’IA capables d’effectuer des tâches complexes. Aujourd’hui, DeepMind AI a dévoilé un nouveau système de génération de code d’IA appelé « AlphaCode », qui a atteint pour la première fois un niveau de performance compétitif dans les concours de programmation. Il semble qu’il soit à la hauteur d’un codeur humain lambda et pourrait potentiellement vous faire perdre votre emploi à l’avenir !

Il est révélé qu’AlphaCode peut écrire des programmes informatiques à un niveau compétitif, ce qui est une première pour un modèle de génération de code basé sur l’IA. La société a testé les capacités de l’IA en utilisant des concours hébergés sur Codeforces. Dix concours (plus récents pour les compétences d’AlphaCode) ont été sélectionnés et, en conséquence, l’IA a pu dépasser un concurrent médian.

« AlphaCode s’est classé parmi les 54 % de participants les plus performants aux concours de programmation en résolvant de nouveaux problèmes qui nécessitent une combinaison de pensée critique, de logique, d’algorithmes, de codage et de compréhension du langage naturel », peut-on lire dans un récent article de blog de DeepMind.

Pour en venir aux détails, le système AlphaCode est basé sur Transformers, qui est la même architecture que celle utilisée dans les modèles de génération de code d’OpenAI. Cependant, contrairement à d’autres systèmes analogues qui génèrent des extraits de codes, comme une fonction particulière ou un bloc de code, AlphaCode peut résoudre des défis de programmation compétitifs qui nécessitent de comprendre un défi, de le traduire en une solution algorithmique, de l’implémenter dans un langage général et de l’évaluer par rapport à un ensemble limité de tests.

DeepMind a publié le jeu de données des problèmes de programmation compétitive et des solutions sur GitHub.

Premiers stades de son développement

Oriol Vinyals, chercheur principal chez DeepMind AI, a déclaré à The Verge qu’AlphaCode en était aux premiers stades de son développement. Mais, le résultat qu’il a produit a conduit l’équipe à développer une IA flexible de résolution de problèmes qui peut s’attaquer de manière autonome à des défis de codage qui nécessitent des compétences et des intuitions de niveau humain.

« À plus long terme, nous sommes enthousiasmés par le potentiel d’[AlphaCode] pour aider les programmeurs et les non-programmeurs à écrire du code, améliorer la productivité ou créer de nouvelles façons de faire des logiciels », a écrit Vinyals dans un e-mail adressé à The Verge.

Il convient de préciser que les compétences actuelles d’AlphaCode ne sont applicables que dans le secteur concurrentiel de la programmation. Cependant, le développement de ce nouveau système ouvre des opportunités pour développer des outils plus avancés qui pourraient un jour égaler le niveau de compétence d’un codeur humain. Il est donc possible que ces outils puissent être utilisés pour développer des applications logicielles et des codes de résolution de problèmes à l’avenir, franchissant ainsi une nouvelle étape.

Alors, que pensez-vous du nouveau système d’IA AlphaCode de DeepMind ?