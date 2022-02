OnePlus révèle certaines caractéristiques et le design du OnePlus Nord CE 2

OnePlus met en avant ses smartphones avant leur lancement en révélant certaines de leurs caractéristiques. OnePlus lancera bientôt le Nord CE 2 5G en Inde, ce jeudi 17 février pour être précis. Et avant l’annonce officielle, la société a montré le panneau arrière du OnePlus Nord CE 2, nous donnant ainsi un aperçu de son design. Voici un aperçu de ce à quoi il ressemble.

OnePlus, via un récent tweet, a révélé que le Nord CE 2 5G sera commercialisé dans les coloris Bahama Blue et Gray Mirror. L’appareil utilise un « processus de moulage en une seule pièce » qui fusionne la bosse de la caméra dans le panneau arrière. L’arrière du smartphone a une finition brillante, et une rugosité analogue à la céramique.

Do you say ca-RIB-bean, or carib-BE-an? Anyways, say hello to the Bahama Blue #OnePlusNordCE2

La société, depuis un article de blog, a également révélé que le smartphone a un revêtement gradient multidirectionnel, qui présente des tons de couleur bleue et jaune. Le smartphone est également présenté comme étant résistant aux traces de doigts.

En outre, la société a également confirmé que le smartphone sera alimenté par le chipset Dimensity 900 de MediaTek, comme prévu précédemment. Le Nord CE 2 5G prendra également en charge la recharge rapide SuperVOOC de 65 W, qui devrait permettre de recharger une journée en 15 minutes environ.

Quant aux autres détails, on s’attend à ce qu’ils soient bientôt révélés. OnePlus a déclaré à TechRadar que le successeur du Nord CE 5 G disposer d’une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, disposera d’un emplacement pour carte mémoire pour l’extension du stockage jusqu’à 1 To. Bien qu’il n’y ait aucun mot sur les configurations de mémoire vive et de stockage, il devrait être livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est également confirmé qu’il ne comportera pas de curseur d’alerte, comme son prédécesseur.

Un smartphone alléchant

Parmi les autres détails attendus, citons un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une triple caméra arrière avec un capteur principal de 64 mégapixels, un objectif ultra-large et un objectif macro, un écran AMOLED de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement à 90 Hz, la prise en charge de la 5G (bien sûr), et bien d’autres choses encore. La rumeur veut également que le OnePlus Nord CE 2 5G soit vendu au prix de 23 999 Rs (280 euros) pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 25 999 Rs (305 euros) pour 8 Go et 128 Go.

Le smartphone sera disponible via Amazon India et sera lancé aux côtés des OnePlus TV Y1S et Y1S Edge qui seront livrés avec un écran sans bords avec Gamma Engine, Android TV 11, Wi-Fi Dual-Band, une connectivité sans faille, et plus encore. Pour plus de détails, il est préférable d’attendre l’événement du 17 février.