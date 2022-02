Le OnePlus Nord CE 2 arrivera avec un SoC Dimensity 900

Nous avons également une configuration à trois caméras qui embarque un capteur OmniVision de 64 mégapixels, une caméra ultra-large de 8 mégapixels et une caméra de 2 mégapixels, une caméra frontale de 16 mégapixels, et une batterie de 4 500 mAh. Il ne nous reste donc plus qu’à confirmer les autres détails concernant l’appareil.

OnePlus a officiellement confirmé que son nouveau OnePlus Nord CE 2 arrivera avec un processeur Dimensity 900 . Le compte officiel Instagram de la société pour le marché indien a posté une image sur laquelle on peut lire MediaTek Dimensity 900 Chipset. L’image montre également le nom de l’appareil à venir et la date de lancement dudit smartphone.