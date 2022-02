Google dévoile un nouveau plan de suivi des publicités sous Android, respectueux de la vie privée

Google a présenté hier le Privacy Sandbox pour Android. L’objectif de ce nouveau plan est de créer une solution de publicité plus privée qui protège la vie privée des utilisateurs et offre un moyen plus transparent de monétiser les applications et autres plateformes accessibles sur Android.

L’initiative Privacy Sandbox veut créer de nouvelles technologies et méthodes qui protègent la vie privée des personnes en ligne en introduisant des alternatives plus sûres et plus respectueuses de la vie privée. Google veut éviter ce qu’Apple a fait avec l’App Tracking Transparency qui a été publié dans iOS 14.5, tout en donnant aux développeurs et aux entreprises des outils supplémentaires pour monétiser leurs plateformes.

La nouvelle initiative est décrite comme suit :

L’initiative Privacy Sandbox vise à créer des technologies qui protègent à la fois la vie privée des personnes en ligne et donnent aux entreprises et aux développeurs des outils pour créer des entreprises numériques prospères. Le Privacy Sandbox réduit le suivi intersite et interapplicatif tout en contribuant à maintenir la gratuité du contenu et des services en ligne pour tous

Dans l’annonce du blog, Google indique que la nouvelle approche limiterait le partage des données avec des tiers, et qu’il n’y aurait pas d’identifiants inter-app, comme l’identifiant publicitaire d’Android :

Plus précisément, ces solutions limiteront le partage des données des utilisateurs avec des tiers et fonctionneront sans identifiants inter-applications, notamment l’ID publicitaire. Nous explorons également des technologies qui réduisent le potentiel de collecte secrète de données, y compris des moyens plus sûrs pour les applications de s’intégrer aux SDK publicitaires

Google veut collaborer avec les organismes de réglementation

Alors que les nouvelles solutions Privacy Sandbox sont en cours de développement et de test, Google indique qu’il prendra en charge les solutions et les fonctionnalités existantes de la plateforme d’annonces pendant « au moins deux ans » pour aider les développeurs à se préparer aux nouveaux changements. Les nouveaux aperçus pour les développeurs seront publiés « au cours de l’année », une version bêta sera publiée d’ici la fin de l’année.

La société indique également qu’elle prévoit de collaborer avec les organismes de réglementation, tels que l’autorité britannique de la concurrence et des marchés.