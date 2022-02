Le nouveau MacBook Pro M2 pourrait arriver le mois prochain

Il semble que le prochain événement au printemps d’Apple pourrait être encore plus excitant que prévu. Les rumeurs suggèrent déjà que nous aurons un nouvel iPhone SE avec un support de la connectivité 5G et un nouvel iPad Air.

Cependant, les dernières informations de Digitimes affirment que nous pourrions également obtenir un nouveau MacBook Pro de 13 pouces avec le processeur Apple M2 en mars.

Les rumeurs suggèrent que nous pourrions obtenir un nouveau MacBook Pro de 13 pouces le mois prochain lors du prochain événement de printemps d’Apple. DigiTimes rapporte que les collaborateurs de la chaîne d’approvisionnement d’Apple ont continué à travailler pendant le Nouvel An lunaire pour produire le nouveau MacBook Pro, car il devrait être annoncé « début mars ».

« Apple sortirait une série de nouveaux appareils début mars, dont le nouveau MacBook Pro adoptant le dernier processeur Apple M2, l’iPhone SE 5G et l’iPad abordable, ont indiqué les sources. À l’exception du processeur, la plupart des autres composants utilisés dans le nouveau MacBook Pro présenteront presque les mêmes spécifications que celles du modèle existant équipé de puces Apple M1, ce qui conduira les partenaires de la chaîne d’approvisionnement du MacBook Pro à maintenir la production pendant la semaine de vacances du Nouvel An lunaire pour satisfaire la demande croissante de la série Mac », poursuivent les sources.

Le rapport ne mentionne pas un MacBook Pro de 13 pouces en soi, mais les précédentes rumeurs mentionnent également la possibilité d’obtenir un nouveau modèle Pro de 13 pouces avec une puce Apple M2 plus puissante.

Très excitant !

Cependant, nous nous attendons également à recevoir un nouveau MacBook Air de 13 pouces avec le même processeur Apple M2 sous le capot. Quoi qu’il en soit, n’oubliez pas de prendre cette information avec des pincettes, car nous avons également reçu des informations affirmant que ce nouveau MacBook Pro de 13 pouces avec une puce Apple M2 allait être lancé plus tard en 2022.

Les rumeurs affirment également que ce nouveau MacBook Pro de 13 pouces remplacera également la Touch Bar par des touches de fonction physiques plus grandes, et il semble qu’il sera également dépourvu d’un écran ProMotion, ce qui aiderait à maintenir le prix bas, par rapport aux modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec des processeurs M1 Pro et M1 Max.