Call of Duty : Warzone 2 et Modern Warfare 2 sont à venir

Après une série de rumeurs et de fuites, Activision a confirmé l’existence de Call of Duty : Warzone 2 et des détails sur le nouveau jeu COD de 2022, Modern Warfare 2. Cette nouvelle a été annoncée lors d’une conférence de presse avec Pat Kelly, chef du co-studio d’Infinity Ward, qui a été rejoint par des créateurs de contenu.

Selon Charlie Intel, Modern Warfare II et Warzone 2 seront construits sur un nouveau moteur et les deux jeux seront liés l’un à l’autre — tout comme Modern Warfare 2019 et le jeu original Warzone. Ce nouveau moteur sera soi-disant le seul utilisé pour tous les jeux COD à l’avenir, au lieu d’alterner entre eux dans plusieurs studios. En outre, ces deux titres seront développés par Infinity Ward, qui remplacera Raven Software comme équipe principale de Warzone.

Bien que la date de sortie de Modern Warfare 2 n’ait pas été révélée, le jeu devrait être lancé à l’automne 2022. Warzone 2, quant à lui, n’a pas de date de sortie, mais il devrait sortir sur PS5, Xbox Series X/S et PC en 2023, laissant derrière lui les consoles de la précédente génération.

BREAKING: NEW official Call of Duty 2022 details:

— Sequel to Modern Warfare 2019

— NEW ENGINE for MW2 and Warzone 2

— Game + New Warzone built together from ‘ground up’

— Warzone will be ‘Massive evolution of BR’

— ‘New Sandbox mode’

Stay frosty… pic.twitter.com/sGFnYWNTaY

— CharlieIntel (@charlieINTEL) February 11, 2022