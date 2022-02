Minecraft : Education Edition, le nouveau monde enseigne la sécurité sur Internet

Pour la Safer Internet Day 2022 du 8 février, Microsoft et Mojang ont dévoilé un nouveau monde pour Minecraft : Education Edition qui vise à enseigner aux enfants comment rester en sécurité en ligne.

Le nouveau monde solo, appelé « CyberSafe : Home Sweet Hmm », est décrit comme un moyen d’une heure pour les enfants âgés de 7 à 12 ans d’apprendre la sécurité et la confidentialité en ligne, ainsi que les concepts de base derrière une identité numérique, à travers une série d’activités dans le jeu.

Selon Microsoft, le titre « Home Sweet Hmm » a une double signification, car il est à la fois analogue au son que font les villageois qui ne parlent pas dans Minecraft et illustre le principe clé du scénario : « Arrêtez-vous et réfléchissez avant de cliquer ». Dès maintenant, tous les utilisateurs de Minecraft : Education Edition auront accès à « CyberSafe : Home Sweet Hmm » gratuitement dans le cadre de leur adhésion. Le titre sera également ajouté à la collection éducative du marché Minecraft en mars 2022.

Dans « CyberSafe », les enfants pourront réaliser quatre scénarios au total, ainsi que quelques exercices suggérés auxquels ils pourront réfléchir une fois qu’ils auront terminé.

Le scénario « Want to play online with me? » explique ce qu’il faut faire lorsque le participant essaie de jouer en ligne avec un ami, mais qu’il n’arrive pas à déterminer quelle demande d’ami et quel identifiant sont les bons. Les enfants apprendront comment faire la différence entre les différents noms d’utilisateur et pourquoi il est important de prêter attention à ces détails lorsqu’on joue en ligne.

L’activité « Online maze? I can complete it! » a pour but d’apprendre aux jeunes joueurs à ne pas partager leurs informations de connexion en leur présentant un « adulte de confiance » qui leur proposera de leur donner des codes de triche en échange.

Ne pas prendre de décisions hâtives en ligne

Ensuite, « New emerald armor?! Definitely! » renforce l’idée de ne pas partager des informations ou des détails personnels importants lorsqu’un « adulte de confiance » a des problèmes avec une commande d’armure émeraude à MineMart. « Yummy! Pumpkin pie! » termine la leçon avec l’adulte de confiance qui demande au joueur de commander une tarte sur un site Web de confiance. Les jeunes joueurs devront apprendre à déterminer lequel des multiples sites de vente de tartes est digne de confiance, et comment trouver cette information.

En fin de compte, l’objectif est d’apprendre aux enfants à ne pas prendre de décisions hâtives en ligne, de les aider à déterminer la bonne et la mauvaise façon d’aborder un scénario donné, et de leur montrer qu’il n’y a pas de mal à demander conseil à un adulte de confiance (un parent, un soignant, etc.) lorsqu’ils ne savent pas quoi faire.