Activision Blizzard prévoit un Warcraft mobile et un nouveau Call of Duty

Activision Blizzard prévoit de sortir un nouveau jeu Call of Duty et un jeu Warcraft mobile en 2022, selon un rapport sur les résultats financiers de février 2022, qui a curieusement été diffusé sous la forme d’un communiqué de presse et non d’une conférence téléphonique traditionnelle, apparemment en raison de son acquisition imminente par Microsoft et peut-être de la myriade d’autres choses qui se passent là-bas.

Dans le cadre de ce rapport, la société a passé en revue ce que les investisseurs pouvaient attendre d’Activision, de Blizzard et de King en 2022. Notamment, un jeu Warcraft pour mobile est officiellement teasé pour la première fois : « Blizzard prévoit de nouveaux contenus substantiels pour la franchise Warcraft en 2022, notamment de nouvelles expériences dans World of Warcraft et Hearthstone, et la mise à disposition de tout nouveau contenu Warcraft pour mobiles entre les mains des joueurs pour la première fois ».

Nous n’avons pas encore appris le titre de ce jeu ni ne l’avons vu en action. Il s’agira du premier jeu Warcraft sorti depuis le décevant Warcraft 3 : Reforged en 2020, et le deuxième à sortir sur iOS et Android, après Hearthstone.

Dans le même rapport, Activision a parlé de Call of Duty en détail. Alors que le jeu Call of Duty n’a toujours pas de titre, ce rapport sur les résultats financiers et un tweet d’Infinity Ward suggèrent fortement qu’il s’agit de Modern Warfare 2. « Le développement des expériences premium et Warzone de cette année sont dirigés par le célèbre studio Infinity Ward d’Activision », indiquent les résultats.

« L’équipe travaille sur le plan le plus ambitieux de l’histoire de la franchise, avec une innovation à la pointe de l’industrie et un cadre de franchise largement attrayant ». Peu après, Infinity Ward a tweeté : « Une nouvelle génération de Call of Duty arrive bientôt. Stay frosty ».

A new generation of Call of Duty is coming soon. Stay frosty. — Infinity Ward (@InfinityWard) February 3, 2022

Tout ça avant l’acquisition par Microsoft

« Stay frosty » est une phrase emblématique de John « Soap » MacTavish, un personnage classique de Modern Warfare qui n’a été que teasé dans le reboot de 2019. Considérant que le Call of Duty : Modern Warfare de 2019 est largement considéré comme le meilleur jeu de la série, il n’est pas surprenant que les rumeurs de Modern Warfare 2 soient vraies. Un rapport de Bloomberg affirme que ce jeu sortira toujours sur les consoles PlayStation, ce qui est logique puisque l’acquisition de Microsoft ne devrait pas être terminée avant le 30 juin 2022.

Malgré l’acquisition en cours, les développeurs qui se battent pour se syndiquer, et le retard de Overwatch 2 et de Diablo IV, ce rapport sur les résultats financiers confirme que nous pouvons toujours attendre de nouveaux jeux d’Activision Blizzard en 2022.