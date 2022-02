Withings achète l’application 8Fit pour s’occuper davantage de votre santé et de votre forme physique

Withings a annoncé l’acquisition de 8Fit, une application axée sur la santé, le fitness et le bien-être, afin d’aider les propriétaires de ses smartwatches et d’autres appareils de santé connectés à conserver de bonnes habitudes. Si Withings n’a pas révélé le montant de l’acquisition de l’application, elle a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser cette acquisition pour élaborer des plans de santé et de bien-être plus personnalisés pour ses appareils.

L’application sur abonnement de 8Fit a été lancée en 2014 et propose des séances d’entraînement personnalisées à domicile, ainsi que des plans de repas personnalisés et des fonctions de bien-être telles que des méditations sur le sommeil. Elle propose actuellement des applications pour Android et iOS et une application Apple TV est également disponible.

L’application actuelle de Withings, Health Mate, est un compagnon logiciel plutôt bien conçu pour son matériel et propose déjà des programmes dans cette application pour gérer le poids et améliorer le sommeil. L’apport de l’expertise de 8Fit renforcerait certainement ce que Withings pourrait offrir en termes de programmes plus axés sur la forme physique et, ce qui est peut-être plus intéressant, sur la nutrition, domaine dans lequel de nombreuses applications sont insuffisantes.

Les applications concurrentes de Fitbit proposent certaines des fonctionnalités offertes par 8Fit, comme les séances d’entraînement à domicile et les informations personnalisées, mais Withings semble avoir fait preuve de perspicacité pour s’assurer qu’elle couvre toutes les bases sur une vie « saine ».

« Avec l’acquisition de 8fit, nous sommes bien placés pour mettre en œuvre une stratégie qui combine des appareils de santé élégants, des données de santé améliorées et des conseils expérimentés, simples à adopter et conçus spécifiquement pour nos clients », a déclaré Mathieu Letombe, PDG de Withings.

Focus sur la santé

L’acquisition de 8fit fait suite à l’annonce de l’acquisition par Withings de l’entreprise française Impeto Medical, spécialisée dans les dispositifs médicaux, afin d’intensifier ses efforts dans le domaine des dispositifs de santé connectés.

En janvier, Withings a ajouté de nouveaux appareils à sa gamme sous la forme de sa balance connectée Body Scan. Vous l’aurez compris, Withings mise réellement sur la santé !