Samsung et Apple dominent le marché des smartphones en 2021

Malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement de l’année dernière, le marché des smartphones a réussi à croître d’une année sur l’autre, selon une paire de rapports de Counterpoint Research et Omdia. Les grands gagnants du marché ont été le duo habituel d’Apple et de Samsung, notent les rapports, Samsung arrivant en tête en 2021, tandis qu’Apple a dominé les trois derniers mois de l’année.

Qui a gagné et qui est arrivé en deuxième position dépend d’une question de perspective. Si l’on considère le marché dans son ensemble sur une base annuelle, Samsung et Apple arrivent en tête respectivement avec 271 millions d’unités et 238 millions d’unités vendues. Vers la fin de l’année, l’iPhone a dominé avec 87 millions de produits vendus. Si les 67 à 69 millions d’unités vendues par Samsung au cours de la même période ne sont pas minces, la différence de prix entre l’iPhone 13 et un appareil comme le Galaxy A52, par exemple, signifie qu’Apple en aurait profité davantage même si les deux appareils avaient été vendus à peu près au même prix.

« Avec la sortie de la série iPhone 13, le prix de vente moyen global de l’iPhone au 4e trimestre devrait dépasser 1 000 dollars pour la première fois. Cela a entraîné un taux de croissance plus élevé des revenus par rapport au nombre d’unités », a déclaré Jusy Hong, directeur principal chez Omdia.

Bien que Samsung n’ait pas proposé la même gamme de produits haut de gamme qu’Apple, Counterpoint affirme que les smartphones pliables de la société ont obtenu de bons résultats sur le marché haut de gamme, et qu’ils contribueront probablement à faire des produits pliables un produit plus grand public qu’il ne l’est actuellement.

Apple et Samsung ne sont pas les seuls à avoir connu de bonnes années. Xiaomi est le médaillé de bronze, avec 190 millions de ventes pour l’ensemble de l’année 2021, alors qu’il n’est même pas vendu aux États-Unis. Honor a également connu une résurgence mondiale et fait désormais partie du top 10 des fabricants de smartphones après son divorce avec Huawei. L’entreprise est revenue en force avec des smartphones comme les Honor 50 et 50 Pro, et a même l’intention de se plonger dans les smartphones pliables. Elle a vendu 40 millions d’unités en 2021. Motorola continue de voir une croissance sur le marché américain des moins de 300 dollars en raison de l’absence de LG, tout en se développant en Amérique latine et en Europe avec une gamme de smartphones dotés de bonnes spécifications.

Un marché impacté par la pénurie

Il convient de noter qu’une grande partie de ce qui a limité le marché des smartphones Android était des problèmes d’approvisionnement exacerbés par la pandémie. Nous avons vu des produits comme le Pixel 5a et le Galaxy S21 Fan Edition repoussés à des lancements ultérieurs ou limités, et ce pour deux grandes entreprises. Les analystes estiment que le pire est passé pour l’instant, la croissance arrivant en 2022.

« 2021 a été une année difficile, avec des pénuries de composants, ajoutant une pression supplémentaire à un marché aux prises avec des problèmes persistants de COVID-19. Cependant, le monde prend lentement le dessus sur la pandémie, malgré la menace d’une résurgence vers la fin de l’année dernière, et avec les problèmes d’approvisionnement qui, espérons-le, prendront fin vers le milieu de cette année, il y a des raisons d’être optimiste pour une bonne croissance en 2022 dans son ensemble », a déclaré Jan Stryjak, directeur de recherche de Counterpoint.