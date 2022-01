Tim Cook annonce que l’App Store sera rempli d’applications de réalité augmentée

Des services immersifs de RA peuvent être développés pour des applications telles que Apple Fitness+ et des applications de streaming vidéo pourraient également aider Apple à exploiter le potentiel de son casque de réalité mixte et de ses lunettes AR.

C’était une stratégie brillante de la part d’Apple et les appareils offrant la RA, comme le casque de réalité mixte et les Apple Glass, devraient certainement augmenter les revenus provenant des applications vendues aux propriétaires de ces appareils. Même si l’expérience des consommateurs avec les Google Glass n’a pas toujours été agréable, Apple pourrait être en mesure de développer suffisamment d’applications avant la sortie du produit pour rendre l’appareil plus utile aux utilisateurs dès sa sortie.

Maintenant qu’Apple possède plus d’un milliard d’iPhone actifs, elle est en excellente position pour bénéficier des frais d’abonnement récurrents et autres frais proposés aux consommateurs dans le segment des services d’Apple. Pour le premier trimestre fiscal de 2022 qui vient d’être annoncé, Apple a annoncé un fort gain annuel de 24 % dans les revenus des services, dépassant le gain de 11 % en glissement annuel qu’elle a déclaré dans les ventes d’iPhone d’octobre à décembre.

Cook a également déclaré aujourd’hui que la recherche et le développement d’Apple se sont concentrés sur une combinaison de matériel, de logiciels et de services. Le directeur général a déclaré : « C’est là que la magie opère vraiment. Il y a beaucoup d’investissements dans des choses qui ne sont pas sur le marché à ce jour ».