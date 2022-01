IBM trouve enfin un acquéreur privé prêt à acheter Watson Health

IBM s’est débarrassé des données de santé et des actifs d’analyse de son activité Watson Health. La société de capital-investissement Francisco Partners a versé environ 1 milliard de dollars pour ce privilège. L’opération, qui devrait être conclue au deuxième trimestre 2022, permettra à IBM de se concentrer sur sa stratégie de cloud hybride et d’intelligence artificielle (IA) basée sur des plateformes.

Le rachat « est une prochaine étape claire alors qu’IBM se concentre encore plus sur notre stratégie de cloud hybride et d’IA basée sur des plateformes », a déclaré Tom Rosamilia, vice-président senior d’IBM Software, au fil d’actualité Bloomberg. « IBM reste engagé envers Watson, notre activité d’IA plus large, ainsi qu’envers les clients et partenaires que nous soutenons dans le domaine de l’informatique de santé ».

« IBM reste engagé envers Watson, notre activité d’IA plus large, et envers les clients et partenaires que nous soutenons dans le domaine de l’informatique de santé. Grâce à cette transaction, Francisco Partners acquiert des actifs de données et d’analyse qui bénéficieront de l’investissement et de l’expertise accrus d’un portefeuille axé sur le secteur de la santé », a-t-il déclaré.

Fondée en 1999, Francisco Partners est spécialisée dans l’investissement dans les entreprises technologiques, notamment dans le secteur de la santé.

Lancée en 2015, IBM Watson Health n’a pas été en mesure de dégager des bénéfices malgré les 4 milliards de dollars dépensés par l’entreprise en acquisitions pour développer l’activité et ses capacités. IBM a essayé de réduire sa division Watson Health pendant un certain temps, après avoir lutté pour signer des hôpitaux comme clients.

Watson Health est un projet qui continue de perdre de l’argent

Dans la foulée du rachat de Cerner par Oracle pour 28 milliards de dollars, IBM semble prendre la direction opposée, cherchant à se retirer du secteur des soins de santé.

Malgré la médiatisation initiale autour des potentielles capacités cliniques de Watson — et les acquisitions de plusieurs milliards de dollars de Merge Healthcare, Phytel, Explorsys et Truven Health Analytics par IBM — l’entreprise a été confrontée à de nombreux défis en essayant d’apporter son aide à la décision alimentée par l’IA aux soins de santé. Et comme le rapporte Pringle, Watson Health continue de perdre de l’argent, de sorte que tout nouveau propriétaire — qui pourrait être un acheteur stratégique ou l’une des quelques sociétés de capital-investissement, selon Axios — devra trouver le chemin de la rentabilité.

Dans l’ensemble, 2021 a été une grande année pour les fusions et acquisitions, et 2022 s’annonce déjà comme une autre année passionnante.