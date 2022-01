by

L’événement pour l’iPhone SE 3 inclura un iPad Air 5 et de nouveaux Mac

Selon Bloomberg, Apple se prépare à un printemps très mouvementé en termes de sorties d’appareils, puisqu’elle va non seulement sortir le modèle iPhone SE 3 5G et un nouvel iPad Air 5, mais pourrait également se préparer à l’annonce de nouveaux modèles de Mac mini et iMac Pro.

Il va sans dire que nous nous intéressons principalement à l’aspect iOS des choses, et l’iPhone SE 2 a été le fer de lance d’Apple pour l’expansion de sa part de marché depuis un bon moment maintenant, étant l’iPhone le moins cher du marché. Il commence à se faire un peu vieux en termes de spécifications, et c’est pourquoi Apple prévoit de le remplacer par un iPhone SE 3. Les spécifications de l’iPhone SE 3 pour 2022 devraient inclure la même diagonale d’écran de 4,7 pouces, mais une puissance de traitement et des options de connectivité nettement supérieures à celles de l’iPhone SE 2 de 2020.

Selon la dernière rumeur, le chipset de choix serait le puissant A14 Bionic de 5 nm qu’Apple utilise dans la série d’iPhone 12, ce qui devrait empêcher l’iPhone SE 3 d’être désuet au lancement, au moins pour quelques années. En décembre, nous avons appris que l’iPhone SE 3 était déjà entré en production et qu’il serait très probablement lancé fin mars. Mark Gurman de Bloomberg réitère maintenant cette prédiction en mentionnant que l’événement du printemps 2022 d’Apple aura lieu en mars ou avril.

En ce qui concerne l’iPad Air 5, il reprendra le format du précédent modèle, mais sera alimenté par la même puce Apple A15 Bionic que celle de la gamme d’iPhone 13. La caméra FaceTime sera un capteur ultra-large de 12 mégapixels avec un flash True Tone quadri-LED et une capacité de recentrage Center Stage, tandis que la tablette offrira également une connectivité 5G.

Selon Gurman, Apple sépare ses événements au printemps et à l’automne afin de laisser les mises à niveau de ses produits les plus populaires pour la période des achats de Noël. Quoi qu’il en soit, le mois de mars n’est pas si loin, nous devrions donc connaître la date exacte de l’événement Apple Spring 2022 assez rapidement.