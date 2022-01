La technologie Face ID sous l’écran d’Apple, dont on parle depuis longtemps, n’arrivera pas sur l’iPhone 14 Pro. Avec cela, la fonction dont on parle devrait être repoussée à une époque plus lointaine, jusqu’en 2023, et pourrait potentiellement être lancée avec l’iPhone 15 Pro ou l’iPhone 16 Pro.

Selon l’article de MacRumors, sur la base des dernières rumeurs, il semble actuellement peu probable que le prochain iPhone 14 Pro de 6,1 pouces ainsi que l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces soient équipés de la technologie Face ID sous l’écran, contrairement à ce qu’un certain nombre de rapports ont affirmé au cours de l’année 2021.

Ross Young, un consultant de l’industrie des écrans qui révèle souvent des informations précises sur les plans d’Apple, a récemment affirmé que les prochains modèles d’iPhone 14 Pro vont se vanter de deux trous, l’un arrondi et l’autre allongé, situés près du haut de l’écran.

Young pense que le trou contiendra le projecteur de points Face ID, tandis que la découpe en forme de pilule logera également la caméra frontale et une caméra infrarouge pour la technologie Face ID. Young note qu’elle pourrait également contenir certains autres composants.

Young a affirmé dans un autre tweet que la future caméra infrarouge ne sera pas déplacée directement sous l’écran avant 2023 ou 2024. Cela suggère que les composants de la technologie Face ID ne seront pas entièrement exposés avant le futur iPhone 15 Pro ou l’iPhone 16 Pro. Il est également intéressant de noter, selon MacRumors, que l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International Securities a noté en 2021 que la prochaine fonctionnalité Face ID ne serait pas déplacée sous l’écran des appareils Apple avant l’année 2023.

Not this year. Now more like 2023 or 2024 for under panel IR. —Ross Young (@DSCCRoss) January 12, 2022

Pas un design très courant

Ming-Chi Kuo a fait cette déclaration malgré l’émergence de multiples rapports, tous suggérant l’arrivée précoce de la fonctionnalité. Avec cela, Apple a également massivement investi dans la miniaturisation de la matrice de la caméra True Depth.

Les investissements d’Apple dans la matrice de la caméra True Depth sont visibles sur la gamme de l’iPhone 13, qui présente une encoche 20 % plus petite. Une miniaturisation et une rationalisation plus poussées pour maximiser les surfaces d’affichage semblent encore très probables dans un avenir proche.

Bien que le design en forme de pilule et de trou pour les prochains modèles d’iPhone 14 Pro n’offre pas vraiment une expérience visuelle homogène, il permet néanmoins de disposer d’un peu plus d’espace en haut de l’écran.