Xiaomi lancera la série Redmi Note 11 en Europe le 26 janvier avec quelques surprises de taille

Xiaomi a lancé sa série Redmi Note 11 en Chine l’année dernière. Et maintenant, il semble qu’elle soit prête pour les marchés internationaux, car Xiaomi a annoncé que sa série Redmi Note 11 sera lancée en Europe le 26 janvier. Xiaomi a annoncé qu’elle lancera la série Note 11 sur les marchés mondiaux au premier trimestre 2022. Et maintenant, nous avons enfin une date.

La société a opté pour Twitter pour annoncer la date de lancement. Bien que le message ne mentionne pas explicitement l’Europe, la série Redmi Note 11 est déjà disponible sur des marchés comme la Chine et l’Inde, ce qui exclut l’Europe. Xiaomi, également, n’a pas révélé le modèle de Redmi Note 11 que nous aurons en Europe (Note 11, Note 11 Pro, ou Note 11 Pro+), mais puisqu’il est question de série, cela pourrait signifier que Xiaomi lancera tous les modèles.

This year, our #RedmiNote11Series is ready to #RiseToTheChallenge! Join us to witness the launch of this legend on January 26th at 20:00 (GMT+8)! pic.twitter.com/uAhHatRcN5 — Xiaomi (@Xiaomi) January 18, 2022

Le Redmi Note 11 dispose d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En Chine, le Redmi Note 11 standard est équipé du chipset MediaTek Dimensity 810, tandis que les variantes Pro et Pro+ sont équipées du Dimensity 920. L’appareil fonctionnerait sous MIUI 12.5, basé sur Android 11, et non Android 12.

Le smartphone ne fonctionnerait qu’en 4G. Il conservera une configuration à trois caméras à l’arrière avec un capteur de caméra principale de 50 mégapixels, un capteur ultra-large de 8 mégapixels et une caméra macro de 2 mégapixels. À l’avant, le smartphone serait équipé d’une caméra frontale de 8 mégapixels. En plus de la 4G, le smartphone prendra en charge les options de connectivité Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth v4.1, GPS, et USB Type-C. L’appareil disposera d’une batterie d’une capacité de 5 000 mAh et une recharge rapide de 18 W.

Dans son rapport, la publication MySmartPrice a révélé les prix et les options de couleurs de la série Redmi Note 11 en Europe. Selon le rapport, le Redmi Note 11 sera disponible en bleu étoilé, gris graphite et bleu crépuscule en Europe. La variante de base sera livrée avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne et son prix serait de 250 euros. La variante de plus grande capacité avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne coûtera 290 euros. La variante haut de gamme avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne coûtera 330 euros.

Un Redmi Note 11 Pro

Quelques heures après que Xiaomi ait confirmé la date de lancement du 26 janvier pour la série mondiale Redmi Note 11, TechInsider a publié des images du Redmi Note 11 Pro, la variante haut de gamme. Les images semblent indiquer que l’édition mondiale du Redmi Note 11 sera quelque peu différente de son homologue chinois. Et si l’on en croit les spécifications mentionnées à côté des photos du produit, les changements pourraient se répercuter également sur le matériel.

Voici la liste des changements que la variante mondiale du Redmi Note 11 Pro semble avoir par rapport à la variante chinoise existante.

La matrice de la caméra semble nettement différente, avec les positions des lentilles complètement changées . L’édition mondiale semble obtenir un objectif principal en haut, suivi de deux objectifs empilés verticalement. Le modèle chinois conserve la position de l’objectif principal, mais les deux autres objectifs sont placés l’un à côté de l’autre au lieu d’être empilés verticalement. Il en va de même pour le logo de l’I.A. et le module flash LED

. L’édition mondiale semble obtenir un objectif principal en haut, suivi de deux objectifs empilés verticalement. Le modèle chinois conserve la position de l’objectif principal, mais les deux autres objectifs sont placés l’un à côté de l’autre au lieu d’être empilés verticalement. Il en va de même pour le logo de l’I.A. et le module flash LED Il semble y avoir un léger changement dans la capacité de la batterie sur la variante mondiale du Redmi Note 11 Pro, la capacité diminuant légèrement – de 5 160 mAh à 5 000 mAh.

– de 5 160 mAh à 5 000 mAh. L’édition mondiale du Redmi Note 11 Pro est susceptible de disposer d’une puce Snapdragon de milieu de gamme de Qualcomm (probablement le Snapdragon 695 ou le Snapdragon 750G). La variante chinoise, en revanche, utilise la puce MediaTek Dimensity 920

Les options de couleurs qui seront proposées semblent également complètement différentes. La variante mondiale semble obtenir quatre options de couleurs, tandis que les utilisateurs en Chine peuvent acheter le smartphone dans cinq options de couleurs

Que pensez-vous du lancement du Redmi Note 11 en Europe ?