Microsoft annonce des améliorations de l’accès vocal dans Windows 11

Microsoft vient d’annoncer la build 22 538 de Windows 11 pour le canal Dev du programme Windows Insider, et elle apporte avec elle de grandes améliorations pour l’accès vocal dans Windows 11. Plus précisément, elle vous permettra de « toucher » individuellement chaque touche du clavier virtuel avec votre voix.

Avec cette mise à jour, au lieu de simplement dire des mots complets avec votre voix, vous pouvez réellement « interagir » avec elle. Vous pouvez donc saisir des lettres, des chiffres et des touches de ponctuation sur le clavier tactile. Si vous avez besoin d’épeler le nom d’une personne, son adresse ou un autre mot qui ne peut pas être détecté aussi facilement par la saisie vocale standard, cette fonction pourrait être étonnante.

Non seulement vous pouvez utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour taper des orthographes non conventionnelles, mais vous pouvez également l’utiliser pour saisir des emojis, qui sont devenus une partie de plus en plus importante des conversations modernes.

Pour ce faire, la société a ajouté des bulles numérotées sur toutes les touches du clavier tactile. Pour afficher et masquer le clavier tactile, il suffit de dire « afficher le clavier » ou « masquer le clavier », tandis que la saisie est possible avec une commande comme « cliquer sur le chiffre ».

Cependant, pour l’instant, les commandes disponibles pour l’accès vocal avec un clavier tactile sont encore limitées. Par exemple, en plus de celles mentionnées ci-dessus, les utilisateurs ne peuvent utiliser que des commandes d’activation et de désactivation de l’accès vocal, comme « désactiver l’accès vocal ».

Toujours en cours d’élaboration

La nouvelle fonctionnalité d’accès vocal est un travail en cours sur Windows 11, Microsoft peaufinant l’expérience globale avec la publication de nouvelles builds preview. « L’accès vocal est une nouvelle expérience qui permet à tout le monde, y compris les personnes à mobilité réduite, de contrôler leur PC et de rédiger des textes en utilisant leur voix », explique Microsoft. « Par exemple, l’accès vocal prend en charge des scénarios tels que l’ouverture et le passage d’une application à une autre, la navigation sur le Web, la lecture et la rédaction d’e-mails. L’accès vocal s’appuie sur la reconnaissance vocale moderne, sur l’appareil, pour reconnaître précisément la parole et est pris en charge sans connexion Internet. L’accès vocal ne prend en charge que la langue anglaise des États-Unis. La langue d’affichage de Windows doit donc être définie sur English-U.S., sinon l’accès vocal risque de ne pas fonctionner comme prévu ».

La mise à jour inclut également le point d’entrée modifié pour les widgets vers celui de la météo, qui a été déployé pour certains Windows Insiders il y a quelque temps, mais qui est maintenant disponible pour tout le monde. Le reste du patch est rempli de corrections mineures et d’ajustements qui feront leur apparition vers la version finale de Windows 11 à l’avenir. En attendant, si vous êtes membre du canal Dev, vous pouvez télécharger cette version dès maintenant et l’essayer par vous-même.