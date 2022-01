by

by

De nouveaux rendus du Galaxy S22+ et quelques caractéristiques

De nouveaux rendus du Galaxy S22+ et quelques caractéristiques

La rumeur veut que la prochaine série Galaxy S22 de Samsung soit annoncée le 8 février, et nous nous rapprochons du jour de sa sortie. Une nouvelle fuite montre le futur Galaxy S22+ sous tous les angles et détaille la capacité de la batterie et les spécifications de charge rapide que nous pouvons nous attendre à voir.

Les nouveaux rendus ont été rapportés par 91Mobiles, qui a également partagé certaines spécifications clés et d’importantes informations sur la prochaine série Galaxy S22 et le modèle Galaxy S22+.

Le Galaxy S22 standard a précédemment fuité, et nous avons également entendu beaucoup d’informations sur le Galaxy S22 Ultra, et il était temps que nous voyions quelques détails supplémentaires sur la variante « Plus ». Tout d’abord, les nouveaux rendus montrent l’appareil sous tous les angles et nous donnent une bonne idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre. En termes de changements, ne vous attendez pas à beaucoup, car il semble avoir un design presque identique à la série Galaxy S21.

L’arrière pourrait être un verre mat ou un panneau métallique au lieu du panneau arrière brillant sur les flagships Galaxy S21. Le Galaxy S22 pèsera 165 g, tandis que la variante Plus sera un peu plus lourde avec 195 g, et le Galaxy S22 Ultra avec 228 g.

Le Galaxy S22+ aura une luminosité maximale de 1 750 nits et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. La fuite suggère également que le S22+ aura une batterie d’une capacité de 4 500 mAh et va offrir un support de la charge filaire rapide de 45 W. Un récent rapport a mentionné que Samsung travaille également sur un chargeur 45 W mis à jour, qui est actuellement spéculé pour coûter 50 euros en Europe. Le nouveau chargeur fonctionnerait avec les anciens flagships tels que le Galaxy Note 10+, le Galaxy Note 20 Ultra, et le Galaxy S21 Ultra, ainsi que les tablettes Galaxy Tab S8.

Un modèle plus cher que son prédécesseur

La fuite suggère également que le Galaxy S22+ pourrait être lancé avec la puce Exynos 2200 en France, ce qui ne serait pas trop surprenant. Les appareils seront également équipés du SoC Snapdragon 8 Gen 1 en Amérique du Nord et dans d’autres régions. Les Galaxy S22 et S22+ seront également équipés d’un capteur principal de 108 mégapixels, d’un capteur ultra-large de 50 mégapixels et d’un capteur de 12 mégapixels offrant un support 12 bits pour la capture des images.

La série Galaxy S22 devrait être annoncée le 8 février, et les commandes devraient commencer le lendemain, le 9 février. Le prix a également précédemment fuité, et il suggère que le Galaxy S22+ commencera à 1 099 dollars, ce qui serait 100 dollars de plus que le précédent Galaxy S21+ de 2021.