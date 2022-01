Vous pourrez bientôt acheter le premier iPhone USB-C étanche au monde

Vous vous souvenez qu’un YouTuber avait créé le premier iPhone USB-C au monde et l’avait vendu sur eBay l’année dernière ? Il semble qu’un autre bidouilleur se soit inspiré de cette tentative et ait créé un iPhone doté d’un port USB-C. Cependant, la nouvelle version est accompagnée d’une solide mise à niveau, et il est probable qu’elle coûte plus cher que la précédente.

Le moddeur Gernot Jöbstl est le créateur du nouvel iPhone USB-C en question. Au cas où vous vous poseriez la question, Jöbstl a ajouté le port USB-C à un iPhone X. Une différence majeure entre le premier iPhone USB-C de Ken Pillonel et celui-ci est la présence d’une étanchéité. Jöbstl affirme avoir apporté des modifications au port de charge pour rendre son iPhone X USB-C mod étanche (lire : résistant à l’eau).

Gernot Jöbstl a partagé une vidéo de démonstration de l’iPhone USB-C sur YouTube. Selon la vidéo, il s’est appuyé sur les fichiers que Ken Pillonel a partagés sur son profil GitHub. En gardant ces documents comme référence, il semble avoir trouvé un connecteur USB-C résistant à l’eau, certifié IPX8, qui s’adapte à l’iPhone.

Après avoir rencontré les premiers obstacles pour se procurer l’adaptateur PD006, Jöbstl a retiré le support mécanique et l’a remplacé par un autre composant contenant 20 % de fibre de carbone. Le port USB-C soudé et les autres fils sont maintenus ensemble avec de la super glue. Bien que cela n’ait pas l’air visuellement agréable, c’est fonctionnel.

Dans la vidéo, Jöbstl met en avant un test à l’eau pour appuyer ses dires. Et comme on pouvait s’y attendre, l’appareil a survécu sans dommage causé par l’eau. En réponse à la question d’un utilisateur de YouTuber, Jöbstl affirme que son iPhone X peut survivre pendant 30 minutes jusqu’à 0,5 m de profondeur, tout comme l’iPhone X original.

Un prix élevé ?

Jöbstl prévoit de vendre son iPhone USB-C étanche sur eBay. Selon la description de la vidéo, les enchères débuteront le 19 janvier 2022 à 18 heures, heure locale. Il promet d’ajouter le lien direct vers l’annonce eBay dans le champ de description de la vidéo.

Si l’on considère que le premier iPhone USB-C s’est vendu 86 001 dollars, on peut s’attendre à ce que cet iPhone modifié coûte à peu près le même prix. Cela devrait vous donner le droit de vous vanter jusqu’à ce qu’Apple cède à la pression réglementaire pour fabriquer un iPhone avec un port USB-C.