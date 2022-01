La série Galaxy S22 serait équipée du « Gorilla Glass Victus+ »

Récemment, il y a eu de nombreuses fuites sur la série Galaxy S22, et le célèbre Ice Universe a été responsable d’une grande partie des informations que nous avons jusqu’à présent sur les trois smartphones haut de gamme de Samsung. Le mois dernier, nous avons entendu dire que les trois modèles pourraient être équipés d’une coque arrière en verre. Aujourd’hui, l’auteur de la fuite a quelque chose à ajouter.

Les trois modèles Galaxy S22 auraient un dos en verre Gorilla Glass Victus +. Le Gorilla Glass Victus a été lancé il y a environ un an et demi, et il a été utilisé depuis sur la plupart des smartphones haut de gamme et premium.

À l’heure actuelle, Corning a publié le solide Gorilla Glass Victus qui a apporté plus de robustesse et de durabilité au Galaxy S21 Ultra (l’année dernière, comme beaucoup d’entre vous le savent, les Galaxy S21 et S21+ n’avaient pas de coque arrière en verre, mais « Glasstic »). Jusqu’à présent, nous ne sommes pas certains de la signification du « + » dans le tweet de l’informateur, et s’il fait référence à un Corning Gorilla Glass Victus de nouvelle génération ou non.

S22/S22+/S22 Ultra

ALL

Gorilla glass victus + —Ice universe (@UniverseIce) January 14, 2022

S’il s’agit effectivement d’un Gorilla Glass Victus de nouvelle génération, cela signifierait essentiellement que le verre des smartphones sera encore plus résistant et protecteur. On peut douter que cela signifie que vous puissiez vous promener, laisser votre étui à la maison, faire tomber votre nouveau Galaxy S22 Ultra ici et là et vous attendre à ce qu’il ait le même aspect une fois rentré chez vous… Blague à part, rien n’est officiel à ce jour, pas même la date de lancement des trois smartphones (qui serait au début du mois prochain).

Si la société décide d’appliquer un panneau de verre Gorilla Glass Victus+ à l’arrière, cela va probablement introduire un peu plus de poids à l’appareil, et le faire sentir plus premium en main.

La série Galaxy S22 bientôt disponible : à quoi s’attendre ?

Jusqu’à présent, presque tout ce qui concerne les smartphones a été divulgué par des informateurs et des fuites, et le tableau devient de plus en plus détaillé avant même que Samsung ait quelque chose à dire sur le prochain événement Galaxy S22 Unpacked.

Récapitulons ce que nous savons jusqu’à présent : la série Galaxy S22 sera propulsée par le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (et probablement sur la plupart des marchés cette fois, selon les derniers rapports), les trois smartphones devraient être un peu plus chers que leurs prédécesseurs, et bien sûr, tous les trois seront équipés d’un capteur photo de premier ordre.

En termes de prix, les fuites ont détaillé que vous aurez très probablement à payer quelques 100 dollars de plus pour chaque modèle (par rapport à leurs prédécesseurs, la gamme Galaxy S21). Voici les prix attendus de la gamme S22 jusqu’à présent :

Galaxy S22 : 899 dollars

Galaxy S22+ – 1 099 dollars

Galaxy S22 Ultra : 1 299 dollars

Comme nous le savons tous maintenant, le Galaxy S22 Ultra devrait être livré avec un emplacement dédié au S Pen. Le smartphone devrait être doté d’un écran de 6,8 pouces avec le taux de rafraîchissement standard de 120 Hz. À l’arrière, le S22 Ultra devrait être équipé d’une configuration à quatre caméras avec un capteur principal de 108 mégapixels. Il s’agirait d’un capteur ISOCELL HM3 amélioré. En complément du capteur principal, il y aura une caméra ultra-large de 12 mégapixels, un module de zoom périscopique de 10 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels.

Pour le S22 standard, nous nous attendons à un écran de 6,06 pouces, tandis que le S22+ aurait un écran de 6,55 pouces. De plus, les deux smartphones seront très probablement équipés de trois caméras avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra-large de 12 mégapixels et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels.

En ce qui concerne la taille de la batterie, aucun changement majeur n’est attendu, bien qu’une légère diminution des batteries des Galaxy S22 et S22+ puisse être envisagée.

Les trois smartphones de la gamme Galaxy S22 (selon les fuites les plus récentes) seront annoncés le 8 février.