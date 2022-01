Une fuite gigantesque révèle les moindres détails de la Galaxy Tab S8, y compris les photos officielles

Les spécifications complètes de la future série Galaxy Tab S8 de Samsung ont été publiées par la publication allemande WinFuture, qui a un impressionnant historique en matière de fuites de spécifications.

Les rumeurs sur les prochaines tablettes haut de gamme de Samsung circulent depuis un certain temps et le rapport d’aujourd’hui les consolide en un seul et comprendrait également quelques images officielles. Contrairement à l’année dernière, Samsung se préparerait à sortir trois tablettes, ce qui signifie que non seulement les Tab S7 et S7+ auront des successeures, mais il y aura également une troisième variante plus puissante, la Galaxy Tab S8 Ultra.

Les trois modèles seront alimentés par la dernière puce mobile haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, et fonctionneront sous Android 12 avec la surcouche de Samsung, One UI 4.1.

La prise en charge du stylet S Pen, l’expérience de bureau DeX, le protecteur d’écran Corning Gorilla Glass 5, une configuration à quatre haut-parleurs avec Dolby Atmos, et une configuration à double caméra arrière avec un capteur principal de 13 mégapixels et un objectif ultra-large de 6 mégapixels seront communs à tous les modèles. Des variantes 5G seront également commercialisées.

Galaxy Tab S8 Ultra

La Galaxy Tab S8 Ultra semble être la plus intéressante du lot de tablettes haut de gamme, et le géant sud-coréen pourrait la présenter comme une rivale de l’iPad Pro d’Apple. Selon les rumeurs, elle serait dotée d’un gigantesque écran de 14,6 pouces, bien plus grand que le panneau de 12,9 pouces proposé sur la variante maximale de l’iPad Pro. Il s’agira apparemment d’un écran Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz pour le rendre fluide et rapide, et il devrait avoir une résolution de 2 960 x 1 848 pixels.

Celui-ci aurait une encoche pour loger deux caméras frontale de 12 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle) qui seront capables d’enregistrer des vidéos 4K à 60 fps. Selon une récente fuite, la tablette pourrait également être dotée de la fonction de cadrage automatique qui existe sur les smartphones pliables de Samsung et qui permet de s’assurer que les sujets restent au point. C’est analogue à la fonction Center Stage de l’iPad Pro qui ajuste automatiquement la caméra frontale pour garder le sujet dans le cadre.

La Galaxy Tab S8 Ultra embarquerait une batterie d’une capacité de 11 200 mAh et vous pourrez choisir entre 8 et 16 Go de RAM et 128 et 512 Go de stockage (extensible).

Galaxy Tab S8 et S8+

La Galaxy Tab S8+ aura un écran de 12,7 pouces légèrement plus grand que son prédécesseur, tandis que le modèle standard conservera la taille de 11 pouces. Il ne s’agira pas d’un écran à encoche et les tablettes devraient être équipées d’une seule caméra frontale de 12 mégapixels.

La version Plus serait équipée d’une dalle Super AMOLED d’une résolution de 2 800 x 1 752 pixels, tandis que la S8 devrait être dotée d’une dalle LTPS TFT. Ces deux modèles auront aussi probablement un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La S8+ hériterait de la batterie de 10 090 mAh du modèle sortant, et le modèle d’entrée de gamme de la batterie de 8 000 mAh de sa prédécesseure. Ils seront livrés avec 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

On estime que la Tab S8 pourrait coûter entre 680 euros et 900 euros, que les variantes Plus coûteront entre 880 euros et 1 110 euros et que la variante Ultra sera vendue entre 1 040 et 1 220 euros.

Samsung pourrait annoncer la série Galaxy Tab S8 le mois prochain, en même temps que les smartphones Galaxy S22.