Le Xiaomi 12 Ultra utilisera la même configuration de caméra que le Mi 11 Ultra

Nous avons reçu des tonnes de rumeurs concernant la série Xiaomi 12. Cependant, il est plutôt bizarre de parler de rumeurs alors que nous avons vu la société chinoise annoncer les variantes Xiaomi 12 et 12 Pro il y a seulement deux semaines. Cependant, nous attendons toujours la deuxième partie de cette annonce, car nous attendons toujours que l’entreprise dévoile le nouveau et plus puissant Xiaomi 12 Ultra. Pourtant, le nouveau smartphone pourrait ne pas être aussi puissant que prévu, car les dernières rumeurs affirment qu’il partagera certaines spécifications avec son prédécesseur.

Les dernières rumeurs concernant le Xiaomi 12 Ultra proviennent d’un célèbre informateur, Digital Chat Station, qui affirme qu’il ne présentera aucune amélioration dans le département de la photographie.

Autrement dit, le Xiaomi 12 Ultra pourrait conserver la disposition à trois caméras de 50 mégapixels + 48 mégapixels + 48 mégapixels de son prédécesseur, le Xiaomi Mi 11 Ultra. D’après la publication Weibo traduite automatiquement, il pourrait s’agir d’un capteur photo principal, d’un capteur photo ultra-large et d’un capteur photo « super-téléphoto périscope ».

Il a posté quelques lignes sur Weibo, où il explique que :

50mp + 48 mp camera large end of the main ultra-wide-angle super-telephoto periscope ++ 48 mp… This full high-resolution high-quality program in 2022 still play ah

Cette nouvelle information vient comme une déception puisque le Xiaomi 12 Ultra semble incroyable avec le nouveau module de caméra, mais il y a peut-être encore un peu d’espoir. À première vue, si la caméra du Xiaomi 12 Ultra ne semble pas très excitante, il n’y a aucune mention des capteurs réels en jeu ou de la technologie supplémentaire utilisée en parallèle.

De meilleurs capteurs ?

Les rumeurs mentionnent un objectif super-téléphoto périscope, mais il n’y a aucune confirmation que ce sera le même objectif 5X que nous trouvons dans le Xiaomi Mi 11 Ultra, ou s’il pourrait être quelque chose de nouveau. Nous devons également nous rappeler que le nouveau Xiaomi 12 Ultra comprendra également le nouveau capteur Sony IMX707 de 50 mégapixels en tant que caméra principale, au lieu du Samsung Isocell GN2 utilisé dans son prédécesseur, donc il pourrait y avoir quelques surprises en réserve.

Rappelez-vous que les modèles récemment annoncés disposent du processeur Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, d’options de 8 ou 12 Go de mémoire vive (RAM) et de variantes de stockage de 128 ou 256 Go pour les utilisateurs. Et si nous nous concentrons dans le domaine de la photo, ces modèles intègrent un capteur de 50 mégapixels à ouverture f/1,88 avec OIS, un capteur ultra-large de 13 mégapixels à ouverture f/2,4, et un téléobjectif de 5 mégapixels avec zoom optique 5x sur la variante standard. Le Xiaomi 12 Pro est équipé d’un capteur de 50 mégapixels à ouverture f/1,9 avec OIS et PDAF, d’un téléobjectif de 50 mégapixels à ouverture f/1,9, zoom optique 2x, OIS et PDAF, et d’un capteur ultra-large de 50 mégapixels à ouverture f/2,2.

Il n’y a pas non plus de détails officiels concernant la date de lancement du Xiaomi 12 Ultra, mais attendez-vous à ce que de plus amples informations apparaissent avant ses débuts.