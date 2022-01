Les Xbox Series X et S ont établi un incroyable record de ventes précoces

Les ventes de la Xbox Series X et de la Xbox Series S dépassent actuellement celles de toutes les précédentes consoles Xbox, selon le responsable de la diversion Xbox chez Microsoft, Phil Spencer.

Dans un épisode du podcast du New York Times, Spencer a révélé que les deux consoles se vendent extrêmement bien depuis leur lancement en novembre 2020.

« À ce stade, nous avons vendu plus de Xbox de cette génération, c’est-à-dire les Xbox Series X et S, que nous n’avons vendu aucune précédente version de Xbox », a déclaré Spencer. Cela signifie que les Xbox Series X et S battent la Xbox originale, la Xbox 360 et la Xbox One en termes de ventes sur la même période post-lancement.

Naturellement, la Xbox Series X et la Xbox Series S ont un long chemin à parcourir si elles veulent dépasser les ventes à ce jour de chacune des précédentes consoles. La Xbox 360 a dépassé les 85 millions d’unités, tandis que la Xbox One s’est vendue à plus de 50 millions d’unités depuis sa sortie en 2013. Il n’en reste pas moins que le démarrage rapide de ses dernières consoles est une nouvelle encourageante pour Microsoft.

Cette réussite est d’autant plus impressionnante que des problèmes d’approvisionnement continuent de peser sur la Xbox Series X en particulier. La demande pour la console phare de Microsoft reste extrêmement élevée, et les stocks ont tendance à s’écouler aussi vite qu’ils apparaissent.

Des problèmes d’approvisionnement

Spencer a prévenu que les problèmes d’approvisionnement pourraient se poursuivre en 2023, mais c’est la demande pure et simple qui pose problème à Microsoft. « L’offre est en fait aussi importante qu’elle ne l’a jamais été. C’est que la demande dépasse l’offre pour nous tous », a déclaré Spencer, faisant allusion au fait que la PS5 et même la Nintendo Switch OLED sont difficiles à trouver pour les consommateurs.

Cependant, la Xbox Series S est maintenant plus facilement disponible, et c’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles Microsoft a réussi à atteindre cette étape précoce des ventes. La console n’était pas seulement une option populaire pendant le Black Friday 2021 ; elle a aidé Microsoft à écouler beaucoup plus d’unités que prévu dans des territoires difficiles comme le Japon.

Le fait de disposer d’une option d’entrée de gamme pour ceux qui n’ont pas besoin des spécifications les plus élevées possibles pour leur console semble également avoir été bénéfique pour les résultats de Microsoft, car la Xbox Series S s’est avérée être une performante console de nouvelle génération. Même si la plupart des joueurs invétérés préfèrent opter pour la Xbox Series X, plus puissante, tout le monde ne tient pas à avoir les images les plus nettes qui soient.

Une Xbox Series S très alléchante et disponible

En fait, il est probable que la Xbox Series S ait trouvé un écho particulièrement favorable auprès des parents, car les plus jeunes ne seront pas aussi pointilleux sur le fait que leur jeu préféré tourne en 4K ou en 1080 p, tant qu’ils ont une plateforme pour y jouer. La Xbox Series S, bien que moins puissante, est capable des mêmes fonctionnalités de nouvelle génération que la Xbox Series X. Elle est également étonnamment portable pour une console, ce qui en fait une bonne option pour ceux qui aiment voyager.

Avec des jeux tels que Starfield, Redfall, S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chernobyl, CrossFireX et Forza Motorsport prévus pour cette année, il existe de nombreux titres qui pourraient inciter davantage d’utilisateurs à se procurer une console Xbox Series X|S dans un proche avenir. Reste à savoir si les dernières consoles de Microsoft dépasseront ou non les ventes finales de la Xbox 360, mais si les prochaines années ressemblent à ce que nous avons vu de la Xbox en 2021, ce ne sera pas loin.