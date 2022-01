Google a enfreint les brevets de Sonos sur la technologie des enceintes

Sonos suggère que la liste des produits Google qui utilisent sa technologie comprend le Nest Hub, le Nest Mini, et le Chromecast, le PixelBook Go, le Pixel 3/4, et même YouTube Music . Google publierait certaines mises à jour logicielles pour ces appareils afin de supprimer les fonctionnalités reprises de Sonos pour contourner l’interdiction d’importation.

Bien qu’il y ait des chances que cette décision ait un impact sur les ventes des produits Google (tels que Google Nest, Chromecasts, smartphones Pixel) aux États-Unis, Google est certain que ce ne sera pas le cas. Dans une déclaration à The Verge, l’entreprise déclare : « Nous ne prévoyons aucun impact sur notre capacité à importer ou à vendre nos produits ».