by

by

Microsoft va rendre Windows 11 plus rapide, et remettre au goût du jour les widgets de Vista

Microsoft va rendre Windows 11 plus rapide, et remettre au goût du jour les widgets de Vista

Microsoft semble apporter quelques changements indispensables à Windows 11 pour aider son nouveau système d’exploitation à fonctionner plus rapidement.

Comme le rapporte WindowsLatest, Microsoft est en fait en train d’annuler l’une des modifications apportées en 2019, lorsqu’elle a ajouté une fonctionnalité à la boîte de recherche de l’Explorateur de fichiers de Windows qui vous permettait de rechercher vos fichiers sur le cloud de OneDrive aux côtés des fichiers locaux. La section « Fichiers récents » de l’Explorateur a également obtenu la prise en charge des fichiers en ligne Office.com.

Si cet ajout a pu être utile pour les personnes qui stockent (ou créent) beaucoup de fichiers à l’aide des services en ligne de Microsoft, si vous ne les utilisez pas (ou si vous utilisez des alternatives comme Google Drive), alors cette fonctionnalité est plutôt inutile. Mais ce qui est encore pire, c’est qu’elle a rendu l’Explorateur de fichiers plus lent à la fois dans Windows 10 et Windows 11.

L’explorateur de fichiers fait partie intégrante de Windows. S’il ne fonctionne pas correctement, c’est l’ensemble de votre PC qui peut être ralenti.

C’est donc une bonne nouvelle, car il semble que Microsoft cherche à résoudre ce problème dans une prochaine version de Windows 11. Une première version que certaines personnes ont testée permet désormais de désactiver l’intégration d’Office.com dans l’explorateur de fichiers.

Éviter d’interroger Office.com

Bien que l’option de désactivation soit cachée dans l’outil plutôt obscur de l’éditeur de stratégie de groupe, elle vous permettra d’empêcher l’Explorateur d’inclure les fichiers Office.com en ligne. Cette option empêchera également le menu Démarrer de Windows 11 de rechercher et d’afficher les documents Office en ligne. En la désactivant, Windows 11 n’essaiera pas de se connecter et de rechercher des fichiers Office en ligne, ce qui devrait rendre le système d’exploitation dans son ensemble plus rapide à utiliser.

Bien sûr, si vous trouvez cette fonctionnalité utile, vous pourrez toujours l’utiliser, car elle restera activée par défaut.

Retour des gadgets de type Windows Vista

Microsoft ne se contente pas de regarder son passé pour réparer ses erreurs — il semble qu’elle s’en inspire également, puisque WindowsLatest rapporte également que Windows 11 pourrait voir le retour des gadgets que nous avons vus avec Windows Vista. Ce n’est un secret pour personne que Windows Vista était l’une des versions les plus impopulaires du système d’exploitation, il est donc un peu surprenant que Microsoft s’inspire de l’une de ses caractéristiques pour Windows 11.

C’est particulièrement vrai pour les gadgets. Il s’agissait d’applications de base que vous pouviez épingler sur le bureau et qui affichaient diverses informations, comme votre boîte mail. Les entreprises tierces ont également été encouragées à créer leurs propres gadgets, ce que certaines d’entre elles ont fait au début. Toutefois, des sources ont indiqué à WindowsLatest que Microsoft envisage de remettre au goût du jour cette idée — mais avec quelques changements clés. Apparemment, ils seront désormais appelés Widgets, et ne seront affichés que dans le tableau des widgets de Windows 11, et ne seront pas ajoutés au bureau.

Pour l’instant, le tableau des widgets ne contient que des widgets créés par Microsoft. En autorisant le support de tiers, les widgets pourraient devenir plus utiles.