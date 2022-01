by

Google développe des dispositifs de réalité augmentée pour rester dans la course avec Apple

Selon les rumeurs, Google travaillerait sur une technologie de réalité augmentée (AR) afin que le géant de la technologie puisse rester dans la course face à Apple. Selon l’article de TechRadar, la rumeur veut que les Google AR soient en cours de développement, car l’entreprise voudrait rester dans la course face au géant Apple.

Selon un article distinct de 9to5Google, un rapport du New York Times montre des informations mentionnant que la société « nourrit un nouveau projet », qui serait dans la catégorie des lunettes connectées. Cependant, il n’y avait pas beaucoup de détails concernant le produit.

À l’heure où j’écris ces lignes, ce que l’on sait, c’est que Google a racheté une startup canadienne appelée North un an auparavant. Cette société est connue pour être à l’origine des lunettes connectées Focals. De nouvelles lunettes seraient également en cours de développement à la suite de cette acquisition.

Les Google Glass existent déjà depuis 2013, les lunettes connectées ne sont donc pas vraiment une nouvelle entreprise pour Google. En outre, il semble que les dernières lunettes de réalité augmentée en cours de développement vont bénéficier de nouvelles capacités et peut-être même d’un nouveau nom.

En décembre 2021, Google a publié certaines offres d’emploi pour travailler sur un nouveau « système d’exploitation en réalité augmentée ». Les annonces mentionnaient un « dispositif innovant de réalité augmentée » dans le pipeline de l’entreprise.

North, l’aide précieuse pour Google

North a également annoncé une seconde génération de ses précédentes lunettes Focals avant même que Google ne les acquière. Cependant, il ne semble pas qu’un lancement de produit soit particulièrement proche de devenir réalité, car TechRadar note que les utilisateurs devront peut-être attendre une annonce plus tard dans l’année.

L’article du NYT souligne que de nombreuses entreprises travaillent actuellement à la production de gadgets dotés de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée et de réalité virtuelle (RV). En fait, de nombreuses rumeurs indiquent qu’Apple travaille sur ses propres lunettes de réalité augmentée qui pourraient voir le jour entre 2022 et 2023.

Si Google décide de lancer des produits de réalité virtuelle en même temps que d’autres géants de la technologie, on peut dire que ces entreprises seront une fois de plus en concurrence sur un autre type de technologie. À l’heure actuelle, Google est déjà en concurrence avec d’autres entreprises technologiques en ce qui concerne les smartphones, les enceintes connectées, les applications de cartographie, les services de musique en continu, et bien d’autres encore.

Meta est également fortement impliqué dans le secteur, et la société veut amener les utilisateurs à s’intéresser et à s’impliquer dans le Métaverse dès que possible. Meta a déjà sorti sa propre paire de lunettes connectées de base connue sous le nom de Ray-Ban Stories.