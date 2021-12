Un prétendu modèle factice du Galaxy S22 Ultra aperçu dans la nature

Nous avons eu des tonnes, et je veux dire des tonnes de fuites concernant le Galaxy S22 de Samsung, et il semble que nous allons continuer à en parler jusqu’à ce que Samsung annonce officiellement son nouveau fleuron Galaxy S.

Les rumeurs suggèrent que nous nous rapprochons du lancement des nouveaux appareils Samsung. Il semble que le nouveau Galaxy S21 FE sera finalement lancé la semaine prochaine. Néanmoins, on va se concentrer sur la nouvelle itération de la série Galaxy S qui arrivera probablement au mois de février lors du MWC 2022, car elle aurait été capturée dans certaines photos.

Nous recevons de plus en plus de fuites concernant les futurs appareils Galaxy S22 de Samsung. La dernière fuite nous montre ce qui semble être un modèle factice du Samsung Galaxy S22 Ultra, et même si ce n’est pas réellement le smartphone qui sera lancé dans quelques mois, elle nous donne une idée très claire de la conception finale du smartphone.

Les prétendues images du Galaxy S22 Ultra proviennent de @hypark22, et elles montrent le smartphone dans deux variantes de couleur. Nous pouvons voir les options de couleur argent et noir et le design de la caméra en forme de goutte d’eau à l’arrière des deux unités factices.

Si vous regardez de près, vous remarquerez également ce qui semble être le bouton de volume et l’emplacement de la fente qui logera le S Pen.

1 To est-il vraiment suffisant ?

De récentes rumeurs suggèrent que le Galaxy S22 Ultra sera doté d’une meilleure caméra, ce qui signifie que les utilisateurs auront besoin de beaucoup d’espace de stockage pour conserver leurs photos et vidéos. Et, il semble que Samsung prévoit déjà de donner à ses utilisateurs plus d’options de stockage. Les rumeurs affirment que Samsung pourrait lancer une variante du Galaxy S22 Ultra avec un stockage de 1 To, ce qui serait le premier appareil phare de Samsung à embarquer autant de stockage depuis le Galaxy S10+ qui a été lancé en 2019.

Plus surprenant encore, Apple a lancé une option de 1 To dans sa gamme d’iPhone 13 Pro, ce qui signifie qu’elle propose des capacités de stockage plus importantes que son homologue sud-coréen — une initiative rare, qui prouve qu’il existe un marché pour ceux qui veulent capturer beaucoup de vidéos de haute qualité. Avec un enregistrement vidéo en 8K, une option de stockage de 1 To a beaucoup de sens — il reste juste à savoir si ce sera le seul modèle à l’offrir, et s’il viendra en plusieurs couleurs.