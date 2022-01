TSMC aurait tout préparé pour une production en 2 nm en 2025

Alors que TSMC a commencé la production à risque de son nœud de processus de 3 nm (N3), la plus grande fonderie indépendante du monde commencera la production de masse à ce nœud dans le courant de l’année prochaine. Et ensuite, elle passera au 2 nm. Selon WFFCtech, TSMC prévoit de construire une deuxième installation de fabrication en 2 nm sur un terrain de golf à côté du parc Zhonke à Taichung.

Comme vous pouvez l’imaginer, la construction d’installations de production pour une usine de pointe coûte non seulement de l’argent, mais aussi de l’espace. Le maire de Taichung, Shiow-Yen Lu, affirme que si la construction d’une usine de fabrication de 2 nm est lancée dans sa ville, le coût du projet s’élèvera à un billion de dollars taïwanais (31,9 milliards d’euros). Mais les responsables municipaux s’inquiètent de l’impact environnemental de la construction d’une usine à Taichung, malgré tous les emplois et l’argent qui afflueront dans cette région.

Le Dr. C.C. Wei, PDG de TSMC, et d’autres dirigeants de l’entreprise ont rencontré le maire vendredi. Mme Lu a parlé aux médias du nombre d’emplois que l’usine de TSMC à 2 nm apporterait à sa ville. Dans le même temps, elle a suggéré l’utilisation d’énergies renouvelables pour répondre aux besoins en électricité de l’usine.

Les médias taïwanais ont couvert la rencontre entre le dirigeant de TSMC et la maire, qui a été minimisée par TSMC. Cette dernière a déclaré qu’aucun projet de construction d’une usine de production de 2 nm à Taichung n’avait été finalisé et que la rencontre entre le Dr Wei et le maire n’était qu’une simple « courtoisie » pour discuter de l’usine de fabrication de plaquettes de silicium de la fonderie qui est opérationnelle à Taichung.

Le PDG était accompagné de trois vice-présidents de TSMC : Wang Ying-lang (fab operations), Arthur Chuang (facility division) et Jonathan Lee (corporate planning). Dans une autre déclaration, le PDG de TSMC a indiqué que Taichung était un bon choix pour un site où TSMC pourrait étendre sa capacité de production. Cela s’explique par les excellentes conditions géographiques et climatiques de la ville.

Pas avant 2025

Les médias locaux de Taïwan ont examiné les cadres qui ont participé à la réunion et en ont conclu que la véritable raison de cette rencontre avait quelque chose à voir avec la construction d’une deuxième usine de 2 nm à Taichung. Ce qui a également rendu la réunion suspecte aux yeux des médias locaux, c’est que le Dr Wei n’avait jamais pris le temps auparavant de rencontrer des représentants du gouvernement local dans une région où se trouve l’une de ses installations.

Le fait que Taichung compte de nombreux hôpitaux, écoles et centres commerciaux l’aidera à attirer les meilleurs talents technologiques si la fonderie détermine qu’une deuxième usine de production de 2 nm est nécessaire. L’usine éventuellement prévue à Taichung n’est pas le principal site de production de 2 nm de la fonderie ; cet honneur revient à Hsinchu. Non seulement Taichung est bien adapté pour accueillir une usine de fabrication de 2 nm, mais il peut également fournir à TSMC l’accès à de grandes quantités d’eau, l’une des considérations environnementales les plus importantes dont TSMC a besoin.

La production en série de puces de 3 nm étant prévue pour le second semestre 2022, celle de puces de 2 nm est prévue pour 2025. Plus le nœud de processus est petit, plus le nombre de transistors pouvant tenir dans une puce est élevé. Et c’est important, car plus il y a de transistors à l’intérieur d’une puce, plus celle-ci peut être puissante ou économe en énergie.