Des vidéos de déballage du Galaxy S21 FE font surface avant son lancement

Samsung semble vouloir ravir à Google la couronne du smartphone le plus divulgué avec le Galaxy S21 FE. Nous avons déjà vu les rendus qui ont fuité et la fiche technique de l’appareil « Fan Edition ». Aujourd’hui, avant son lancement prévu pour le 4 janvier, des vidéos de déballage et de prise en main du Galaxy S21 FE (en plusieurs coloris) provenant de plusieurs points de vente différents ont fait surface sur la toile. Elles nous donnent un aperçu plus précis de l’appareil et ne laissent aucune place à l’imagination.

La vidéo de déballage de la variante noire du Galaxy S21 FE provient de la chaîne YouTube HDblog. Elle met en avant l’emballage écologique, où la boîte ne contient qu’un câble USB Type-C et la documentation nécessaire. Vous ne recevez pas d’adaptateur mural dans la boîte du S21 FE. En outre, la vidéo confirme que l’appareil a une construction en polycarbonate.

En poursuivant, la vidéo nous donne un aperçu clair de l’appareil à venir sous presque tous les angles. Le design est analogue à celui du Galaxy S21 et corrobore les nombreuses fuites du passé. Elle confirme également la plupart des spécifications, dont nous étions déjà au courant.

Le Galaxy S21 FE sera doté d’un écran AMOLED Full-HD+ de 6,4 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme les autres smartphones de la série Galaxy S21 du début de l’année. Il y a également une caméra frontale de 32 mégapixels logée en haut de l’écran. L’appareil montré dans la vidéo est alimenté par le SoC Snapdragon 888, mais nous nous attendons à ce qu’il arrive avec le chipset Exynos 2100 dans certaines régions comme l’Europe. L’appareil sera livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Vous avez également une batterie d’une capacité 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W à bord. Oui, Samsung est toujours coincé par le passé et ne semble pas pouvoir dépasser sa technologie de charge lente. En ce qui concerne les caméras, la vidéo confirme que le Galaxy S21 FE comprend un système de triple caméra de 12 mégapixels à l’arrière. Cela signifie que vous aurez une caméra principale de 12 mégapixels avec OIS, un objectif ultra-large de 12 mégapixels, et une caméra téléobjectif de 12 mégapixels avec un zoom optique 3x.

En dehors des images de la variante de couleur noire de HDblog, nous avons également vu des vidéos et des images de deux autres variantes de couleur du Galaxy S21 FE. Il s’agit des variantes de couleur olive et lavande. Bien que la vidéo de la variante olive ait été supprimée, vous pouvez voir quelques captures d’écran de la boîte et de l’appareil ici même. Quant à la variante de couleur lavande du Galaxy S21 FE, regardez la vidéo Instagram ci-dessous pour voir à quoi ressemble l’appareil dans la vraie vie :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Hablaconcamilo (@habla. concamilo)

Samsung n’a pas encore officiellement annoncé la date de lancement du Galaxy S21 FE. Cependant, selon les prédictions de Jon Prosser, nous pouvons nous attendre à ce que le smartphone soit lancé le 4 janvier et que les ventes commencent à partir du 11 janvier. Nous avons également une fuite de prix prévue pour l’appareil, qui pourrait commencer à 769 euros en Europe.