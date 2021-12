La série Samsung Galaxy S22 serait révélée dans une vidéo de prise en main

Le Galaxy S21 est livré avec une excellente configuration de caméra, un puissant processeur et une excellente autonomie. Peu importe si vous voulez jouer toute la journée ou parler à vos amis et prendre des photos, il peut tout faire.

D’autre part, nous avons respectivement le Galaxy S22+ et le Galaxy S22 en noir et blanc. Ces appareils partagent une conception analogue à la série actuelle Galaxy S21, ou au futur Galaxy S21 FE, car ces appareils ont des modules de caméra de couleur assortie ainsi que le nouveau S21 FE qui est censé être lancé dans les premières semaines de janvier. Cela a plus de sens si l’on considère que Samsung a déjà annoncé qu’elle tiendra une keynote spéciale le 4 janvier pendant le CES 2022.