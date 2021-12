Windows Terminal sera bientôt l’expérience de ligne de commande par défaut dans Windows 11

En parlant du Windows Terminal, il a été initialement publié par Microsoft sur Windows 10 en 2019. L’application est livrée avec diverses fonctionnalités utiles, notamment la prise en charge de plusieurs onglets, de thèmes, de la personnalisation, et plus encore. Il est prévu qu’elle dispose sa prochaine mise à jour de fonctionnalités dans le courant du mois de janvier 2022.

Bien que les utilisateurs puissent modifier l’émulateur de terminal par défaut dans les paramètres de confidentialité et de sécurité de Windows 11 et le définir sur Windows Terminal, Microsoft n’a jamais retiré conhost.exe de la position de terminal par défaut.