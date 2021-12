Des cadrans de montre de la Google Pixel Watch montrent l’intégration de Fitbit et de nouveaux designs

Les quatre premiers sont tous numériques. Il y a un mélange d’options simples et larges, des cadrans numériques avec des complications, et même un cadran de montre avec de multiples numéros qui rappelle la toute première smartwatch Moto 360.

Maintenant, nous voyons encore plus de l’OS. 9to5Google a trouvé des exemples de 10 cadrans de montre différents cachés dans un APK . Nous ne savons pas s’ils apparaîtront ou non sur la Google Pixel Watch, mais elles devraient apparaître sur un prochain appareil Wear OS 3.0.

Grâce à une mise à jour de l’émulateur Wear OS ce mardi, nous avons vu un premier aperçu de Wear OS 3.0 sans la surcouche et les retouches logicielles de Samsung. Vous pouvez voir les menus de paramètres de base de Google, les écrans de batterie, la page de sélection des cadrans de la montre, et plus encore.

Jusqu’à présent, Wear OS 3.0 a été bien accueilli. Cependant, il n’y a qu’une seule smartwatch fonctionnant sur la plateforme, et la surcouche logicielle de Samsung est très fortement personnalisée. Il est donc difficile de voir quels éléments sont ceux de Samsung et quels éléments appartiennent à la version « stock » de Wear OS 3.0 de Google.