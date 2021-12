Microsoft et iFixit s’associent pour vendre des outils de réparation pour la gamme Surface

Depuis son lancement, iFixit milite pour des réparations plus faciles et plus équitables par les fabricants, et l’entreprise est devenue l’une des entités les plus fiables de toute l’industrie pour ses outils de réparation de haute qualité et ses tutoriels et guides étape par étape. Cette semaine, iFixit a annoncé qu’elle s’était associée à Microsoft pour créer des outils de réparation pour les appareils Surface, qui seront disponibles pour les fournisseurs de services agréés Microsoft, le centre d’expérience Microsoft et les clients commerciaux.

Connue pour son vaste magasin de pièces détachées en ligne, la société fabrique et distribue désormais les outils conçus par Microsoft dans le cadre d’un partenariat qui offrira aux entreprises et aux écoles davantage d’options pour réparer les populaires appareils Surface.

Le droit à la réparation prend enfin de l’ampleur aux États-Unis et en Europe, et il est formidable de voir Microsoft rejoindre le mouvement. Les techniciens de Microsoft pourront acheter les outils de service Microsoft directement sur le site Web.

« Microsoft a fait un grand pas en avant pour rendre la réparation accessible à ses clients, et son timing est parfait alors que le droit à la réparation prend de l’ampleur à travers les États-Unis […] Avoir des outils OEM disponibles donnera aux techniciens de réparation la possibilité d’aider leurs clients à garder leurs appareils en vie plus longtemps », a déclaré Kyle Wiens, le PDG d’iFixit.

Le partenariat entre Microsoft et iFixit sera lancé avec trois outils, un couvercle de batterie pour protéger les batteries contre les perforations pendant la réparation (ce qui permet d’éviter les incendies), un bloc de « décollement » pour aider à retirer la colle qui maintient le verre de l’écran (et empêcher une intrusion accidentelle), et un étau à cadre lesté pour recoller correctement un écran remplacé. Tous les outils permettront « le décollage et le recollage de précision de la colle pour certains modèles Microsoft Surface », et tous les équipements seront soumis à un contrôle de qualité par iFixit elle-même.

Un pas dans la bonne direction

Ces outils ne concernent malheureusement que les appareils Surface les plus récents, comme le Surface Laptop 3 (2019) et plus récent, sujet aux fissures, la Surface Pro X (2019), plus facile à réparer, la Surface Pro 7+ (2021), exclusive pour les entreprises et l’éducation, et la Surface Pro 8 (2021).

Même avec ce partenariat unique entre Microsoft et iFixit, la société offrira toujours tous les guides et tutoriels de réparation DIY gratuitement pour les appareils Surface. Il sera intéressant de voir comment d’autres entreprises réagiront à cette nouvelle, et si elles se joindront au mouvement ou proposeront des outils et services analogues à leurs services de réparation agréés et à leurs clients.