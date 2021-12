Microsoft Teams obtient enfin le chiffrement des appels de bout en bout en face à face

Microsoft vient d’annoncer que le chiffrement de bout en bout est désormais disponible pour les appels individuels sur Teams, plusieurs mois après que la fonctionnalité ait été initialement publiée pour être testée.

La preview public a été livrée en octobre, et maintenant Microsoft précise que les administrateurs peuvent activer et contrôler cette fonctionnalité dans leurs organisations après que la fonctionnalité soit activée pour Teams. « Plusieurs entreprises clientes aux États-Unis et en Europe, dans des secteurs tels que l’aérospatiale, la fabrication, les télécommunications et les services professionnels, sont en train de déployer le chiffrement de bout en bout pour les appels Teams », explique John Gruszczyk, chef de produit technique chez Microsoft.

« Pour rappel, par défaut, le chiffrement de bout en bout ne sera pas disponible pour tous les utilisateurs. Une fois que le service informatique aura configuré la politique et l’aura activée pour certains utilisateurs, ces derniers devront activer le chiffrement de bout en bout dans leurs paramètres Teams. Le service informatique conserve la possibilité de désactiver le chiffrement de bout en bout pour les appels Teams individuels, si nécessaire », explique Microsoft.

Disponible pour le client de bureau sur Windows et Mac, le chiffrement de bout en bout des appels rend impossible l’utilisation de certaines fonctionnalités pendant l’appel, notamment l’enregistrement, le sous-titrage en direct et la transcription.

En outre, Microsoft indique que le transfert d’appel, de mettre un appel en attente, la fusion d’appels et le compagnon d’appel sont autant de fonctions qui ne seront pas disponibles lorsque le chiffrement de bout en bout est activé dans l’application.

Une icône pour identifier un appel chiffré

Si vous n’êtes pas sûr que le chiffrement est activé pendant un appel individuel, il suffit de regarder l’indicateur dans le coin supérieur gauche, car Microsoft a introduit une icône dédiée qui s’affiche lorsque la fonction est active.

« Avec cette version, les utilisateurs verront l’indicateur de chiffrement sur la fenêtre d’appel Teams dans le coin supérieur gauche. Cet indicateur montre que l’appel est chiffré. Les technologies de chiffrement de Microsoft 365 chiffrent chaque appel Teams. Si un appel est chiffré de bout en bout avec succès, les deux parties verront l’indicateur de chiffrement de bout en bout sur la fenêtre d’appel Teams. L’indicateur de chiffrement de bout en bout de Teams est un bouclier avec un verrou », a expliqué Microsoft lors du déploiement de la preview.

Microsoft recommande à tous de mettre à jour la dernière version du client de bureau pour bénéficier de cette fonctionnalité.