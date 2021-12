Un nouvel OS et un dispositif de réalité augmenté sont en cours de développement chez Google

Google semble avoir déjà abandonné son innovation en matière de réalité augmentée (AR) puisqu’elle ne met plus à jour ses appareils et logiciels AR. Mais, le géant de la recherche pourrait être en train de relancer sa technologie de réalité augmentée si l’on en croit le tweet de Mark Lucovsky, un populaire développeur de logiciels américain qui a récemment travaillé pour Microsoft.

Si son message sur Twitter est vrai, Google pourrait lancer des innovations en matière de réalité augmentée plus avancées que ses récents produits d’ores et déjà sur le marché. Le 13 décembre, Lucovsky a annoncé qu’il commençait à travailler en tant que nouveau responsable de l’équipe du système d’exploitation de Google pour la réalité augmentée. Il a maintenant publié des offres d’emploi sur LinkedIn, ce qui laisse entendre que Google est de nouveau prêt à renforcer son initiative dans le secteur de la réalité augmentée.

Lucovsky a précédemment travaillé chez Meta, où il a développé une alternative interne à Android pour alimenter le matériel de l’entreprise, et il a également co-écrit le système d’exploitation Windows NT.

Selon le dernier rapport de 9to5Google, les offres d’emploi publiées par Mark sur LinkedIn montrent que Google pourrait travailler sur un nouveau « Augmented Reality OS », ainsi que sur un dispositif de réalité augmentée innovant. « Ce matin, je suis devenu un Noogler. Mon rôle est de diriger l’équipe du système d’exploitation pour la réalité augmentée chez Google », a déclaré Lucovsky via son message officiel sur Twitter.

