La vision de Dell pour l’avenir du travail passe par le sans fil avec 3 nouveaux concepts

Dell a présenté deux nouvelles expériences de lieu de travail qui envisagent un nouvel avenir pour les bureaux hybrides : Concept Flow et Concept Stanza. De plus, le géant de la technologie a dévoilé le Concept Pari, une webcam entièrement sans fil qui s’aimante aux surfaces.

Commençons par le Concept Stanza, qui n’est en fait qu’une tablette de 11 pouces extrêmement simple. Elle ne possède ni micro, ni haut-parleur, ni même de port. L’objectif de cette tablette est plutôt de montrer comment un tel appareil pourrait interagir sans fil directement avec un PC dans un environnement de travail.

L’objectif de Stanza est d’écrire à la main sur l’écran à l’aide du stylet, et de démontrer l’utilité d’une tablette d’écriture dans le contexte d’un bureau. Dell n’a pas donné de détails sur le fonctionnement de cette petite tablette, qu’il s’agisse de son système d’exploitation ou de ses composants internes. Mais, le logiciel est entièrement de Dell. Il s’agit d’une application minimaliste, combinant une prise de notes avec une liste de tâches et une gestion de projet simplifiée.

Il n’y a rien d’exceptionnel ici, mais Dell a quelques astuces. Vous pouvez gratter une note pour l’effacer ou double-taper pour convertir l’écriture en texte. Le stylet dispose même d’un microphone intégré pour la transcription audio.

Mais la vraie magie réside dans la façon dont ce Concept Stanza interagit avec un PC. Dell a montré comment la tablette pouvait transférer rapidement des documents ou des photos vers un PC, le tout sans fil — ou vice versa. Dell imagine que les travailleurs qualifieront le Concept Stanza comme « le nouveau meilleur ami du PC ». Plus encore, Concept Stanza peut également partager son écran ou se transformer en miroir sur un moniteur.

Concept Flow, le sans fil au bureau

Le Concept Flow est un peu plus théorique par nature, il tente de réimaginer ce que l’on pourrait ressentir en entrant dans un bureau avec son seul ordinateur portable. En combinant une station d’accueil Wi-Fi 6E avec un chargeur Qi sans fil attaché à un bureau, Dell a créé un scénario dans lequel s’asseoir pour travailler est aussi simple que de poser son ordinateur portable sur le bureau, en se connectant sans fil à l’écran et à la webcam. Aucun câble n’est nécessaire, pas même un adaptateur de courant.

Idéalement, la webcam pourrait également vous connecter automatiquement avec Windows Hello et détecter votre présence pour réveiller votre machine.

Tout cela peut sembler exagéré, et c’est peut-être le cas. Mais dans le contexte d’un bureau hybride, où les travailleurs peuvent aller et venir et ne sont pas nécessairement confinés à un bureau spécifique, c’est le genre de technologie qui rend l’expérience plutôt transparente. On pourrait imaginer un open space entier rempli de bureaux configurés de cette manière.

Concept Pari, la webcam de demain ?

Enfin, Dell a dévoilé le Concept Pari, une webcam entièrement sans fil qui s’aimante aux surfaces. Ce n’est pas la première webcam sans fil qui existe, mais la mise en œuvre de Dell semble particulièrement magique, notamment en ce qui concerne la façon dont elle tente d’établir un contact visuel.

Son attrait réside en partie dans sa taille. Elle ne pèse que 30 g et se glisse facilement dans sa station d’accueil USB-C au-dessus de l’écran de Dell, où elle peut également se charger sans fil. Cependant, l’aimant intégré est ce qui la rend intéressante. Elle peut être fixée où vous voulez sur l’écran, mais l’idéal est de la placer dans le cadre de votre appel vidéo. Cela signifie que vous pouvez imiter le contact visuel direct avec la personne de l’autre côté.

Au lieu d’un écran avec une caméra intégrée ou d’expériences de Métaverse en réalité virtuelle, le Concept Pari est une tentative innovante de résoudre la déconnexion que beaucoup d’entre nous ressentent lors des appels vidéo. La partie inférieure de la webcam est constituée d’un matériau analogue à du feutre, ce qui lui permet de glisser le long de la surface de l’écran sans l’endommager ou le salir. Dell affirme qu’elle fonctionne avec les « écrans compatibles », mais n’a pas précisé si le Concept Pari fonctionnerait avec l’écran que vous avez chez vous.

Tout reste des concepts à ce jour

La webcam utilise une résolution 1080p par Wi-Fi et comprend également un indicateur lumineux pour vous aider à garder la webcam droite. La webcam étant sans fil, Dell a présenté d’autres cas d’utilisation, comme le fait de la tenir dans la main ou de l’attacher à un support. L’application sur le support est la plus intéressante, car elle vous permet d’avoir une vue très ajustable de votre bureau.

Malheureusement, il ne s’agit encore que de prototypes. Il se peut qu’ils deviennent de véritables produits ou qu’ils soient développés en une technologie adaptée à un autre produit.