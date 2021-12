Sony aurait eu l’intention de lancer le PlayStation Now sur Android et iOS

Sony aurait eu l'intention de lancer le PlayStation Now sur Android et iOS

Le procès en cours entre Apple et le fabricant de Fortnite, Epic Games, est le cadeau qui continue à donner, car la prochaine révélation des documents judiciaires, des arguments de l’accusation et des contre-arguments de la défense, révèle que Sony voulait que PlayStation Now soit disponible sur mobile.

Il y a quelques jours, un rapport affirmait que Microsoft et Apple se seraient mis d’accord pour proposer les titres Xbox sous forme d’applications individuelles sur iOS. Maintenant, dans un autre rapport, The Verge a détaillé que Sony essayait également d’apporter son service de streaming de jeux sur le cloud PlayStation Now aux smartphones.

Le rapport de The Verge est basé sur les « documents confidentiels » du procès Epic contre Apple. Selon le rapport, « Apple avait une connaissance privilégiée du lancement à venir de Sony ». L’entreprise aurait entendu parler d’une « extension mobile » du service de streaming de jeux de Sony qui donnerait aux utilisateurs l’accès à plus de 450 jeux PS3 et PS4. Cependant, le lancement n’a jamais vu le jour.

Étant donné que la plupart des rendus graphiques sont effectués du côté de Sony, ces jeux auraient probablement pu être joués sur du matériel mobile sans trop de problèmes, à l’exception de celui des petits écrans, bien sûr, mais il y aurait sans doute eu une option pour les refléter sur un téléviseur. Quoi qu’il en soit, cette pépite d’informations sur PlayStation Now sur mobile a été glissée dans la partie où Apple explique comment et pourquoi elle a lancé son propre service de jeux Arcade et a devancé toute tentative d’occupation de l’espace par la concurrence.

Le document que Sony a exhumé date de 2017, et à ce moment-là, le service PlayStation Now de Sony était disponible sur la PS3, la PS Vita, la PlayStation TV et quelques téléviseurs connectés et lecteurs Blu-ray pris en charge. Cependant, la société a soudainement changé ses plans et a commencé à offrir le service uniquement sur les appareils PS4 et PC.

Sony travaille sur un concurrent du Xbox Game Pass

Même si Sony a abandonné son projet de lancer son propre service de streaming de jeux sur iOS et Android en 2017, la société travaillerait sur la prochaine version de PlayStation Now appelée Spartacus. Le nouvel abonnement serait en concurrence directe avec Xbox Game Pass bien qu’il ne soit toujours pas clair s’il sera disponible sur les appareils Android et les iPhone.

Aimeriez-vous jouer à des jeux PlayStation sur votre smartphone ?