Xiaomi a créé une nouvelle percée dans sa technologie de batterie pour mobile

La capacité de charge est l’un des aspects les plus importants que les consommateurs considèrent au moment d’acheter un smartphone de nos jours. Chaque jour qui passe, les fabricants apportent des capacités de charge plus avancées. En fait, plusieurs fabricants, dont OnePlus, realme, Xiaomi, entre autres, offrent un support de charge rapide de 65 W avec certains de leurs smartphones phares.

Étant donné la demande croissante de capacités de charge rapide et efficace dans les smartphones, le fabricant chinois Xiaomi a annoncé une nouvelle technologie de batterie qui offre une capacité 10 % plus grande et un contrôle avancé.

Xiaomi a annoncé vendredi sur Weibo avoir créé une nouvelle percée dans sa technologie de batterie de smartphone. Ce n’est pas quelque chose que les fans de Xiaomi devront attendre des années, car une traduction de la publication de Xiaomi indique que la production de cette nouvelle technologie commencera dès le second semestre de l’année prochaine. Cette nouvelle technologie de Xiaomi permettra d’augmenter la capacité d’une batterie de 10 % tout en conservant le même volume.

Cela signifie que Xiaomi sera en mesure de faire entrer davantage de puissance de batterie dans un châssis plus mince. Pour ce faire, Xiaomi augmentera la teneur en silicium des électrodes et modifiera l’emballage en rétrécissant et en tordant les circuits de commande afin qu’ils affleurent le dessus de la batterie au lieu d’en dépasser. En conséquence, Xiaomi sera en mesure de placer une batterie de 4 400 mAh dans l’espace normalement utilisé pour une batterie de 4 000 mAh.

En outre, la traduction automatique de la publication de Weibo mentionne quelque chose appelé « puce de jauge » qui permet non seulement à la batterie de vivre plus longtemps, mais aussi de la rendre plus sûre. Elle permet au smartphone d’utiliser la technologie de Xiaomi pour charger intelligemment la batterie pendant la nuit. De nombreux smartphones le font déjà et appellent cette fonction « charge adaptative ». Grâce à l’apprentissage automatique, votre smartphone apprend à quelle heure vous retirez habituellement votre smartphone du chargeur le matin.

Une charge encore plus rapide

Le smartphone charge alors la batterie à 80 % et calcule quand il doit recommencer à charger pour atteindre 100 % au moment où vous débranchez habituellement l’appareil. Cela permet d’éviter que l’apport constant d’énergie à la batterie, destiné à maintenir la charge à 100 %, ne détruise la santé de la batterie.

Comme mentionné, de nombreux smartphones offrent déjà une telle fonction, même si Xiaomi l’a intégrée au contrôleur de la batterie avec un système de gestion de la température. L’annonce de Xiaomi ne permettra pas d’améliorer considérablement l’autonomie de la batterie, mais la charge sera plus rapide. L’USB-C 2.1 peut fournir une puissance maximale de 240 watts en utilisant un câble USB-C. Cela fait partie du nouveau système « Extended Power Range » qui est exagéré lors de la charge d’un seul smartphone. À ce jour, une charge de 100 W est suffisamment rapide pour un smartphone.