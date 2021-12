macOS 13 pourrait s’appeler « Mammoth », Apple ayant renouvelé sa marque déposée pour ce nom

Apple annonce souvent les noms de la prochaine version de macOS lors de l’événement WWDC, qui se déroule généralement vers le mois de juin et dure quelques jours. Apple dévoile généralement les fonctionnalités à venir et aide les développeurs à préparer et à prendre en charge les prochaines versions du système d’exploitation.

Apple semble être une pénurie de noms en Californie, et il n’est pas clair ce que la société va choisir après avoir utilisé tous les sites californiens. De nombreuses personnes ont spéculé que macOS 12 s’appellerait Monterey, et comme nous le savons tous maintenant, cela s’est avéré être une excellente supposition puisque la société a nommé macOS 12 Monterey.

Apple a déposé une marque pour le nom « Mammoth » en 2013, et la société a étendu le dépôt de la marque une fois de plus. Bien que l’on ne sache pas grand-chose pour l’instant, le nom « Mammoth » laisse entendre que le prochain macOS 13 pourrait porter ce nom .