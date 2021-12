by

by

Google Photos propose des collections de souvenirs « Best of 2021 »

Google Photos propose des collections de souvenirs « Best of 2021 »

Le mois de décembre est le moment de l’année où toutes les applications veulent que vous fassiez le point sur l’année écoulée. Depuis que Spotify a popularisé l’idée de résumer son année avec Rétrospective Spotify, d’autres applications et services se sont mis à la page. Dans ce cas précis, il s’agit de Google Photos.

Un par un, les utilisateurs obtiennent actuellement leur propre collection personnelle de souvenirs « Best of 2021 » de Google Photos. Une fois qu’ils apparaissent sur votre profil, vous pouvez les retrouver en ouvrant l’application Google Photos. La collection devrait se trouver en haut de l’écran, là où se trouvent habituellement toutes les autres collections saisonnières.

Connaissant Google et ses prouesses en matière d’intelligence artificielle, nous devrions nous attendre à des résultats impressionnants, non ? Après tout, quel meilleur endroit pour mettre en œuvre cette idée que de regarder en arrière sur toute votre année et les meilleurs moments que vous avez capturés ?

Malheureusement, il semble que Google ait manqué une occasion en or. Peut-être que le lancement de cette petite fonctionnalité dans Google Photos était une idée de dernière minute et a été précipité pour être publié avant les vacances. Si c’est le cas, la preuve en est faite.

Le choix des photos et des vidéos semble être assez aléatoire. Il arrive souvent que l’on trouve des images qui n’ont que peu ou pas d’importance. Google semble simplement choisir plusieurs photos que vous avez prises au cours des 12 derniers mois et vous les proposer. Il est vrai que vous pouvez manuellement modifier les photos pour en choisir de plus appropriées, mais cela enlève tout intérêt à l’opération.

Pas de surprise…

Il est vrai qu’il est beaucoup plus difficile de résumer des photos en tenant compte de leur qualité et de leur valeur sentimentale que d’établir la liste des musiques les plus écoutées par quelqu’un. Sans vouloir dénigrer Spotify, les responsables ont fait un travail remarquable, même si Rétrospective a ses défauts.

Néanmoins, si quelqu’un devait réussir à rassembler toute votre année de photos et de vidéos dans un seul et même endroit, ce serait Google. C’est exactement la raison pour laquelle on peut être déçu. Peut-être que l’année prochaine, lorsque Google sera mieux préparé, elle fera un travail incroyable !