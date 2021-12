Microsoft lance un nouveau design de l’application Bloc-notes pour Windows 11

Le Bloc-notes est l’une de ces applications Windows qui restent laides. Mais c’est aussi l’un des logiciels les plus utiles et les plus connus de Microsoft, et en tant que tels, il mérite beaucoup mieux. C’est pourquoi Microsoft propose enfin une version remaniée du Bloc-notes pour Windows 11 : elle dispose d’un mode sombre, d’une nouvelle fonction d’annulation multi-niveaux, et l’ensemble est une véritable bouffée d’air frais.

L’entreprise a écrit à ce sujet : « Nous savons à quel point Bloc-notes est important pour tant de vos processus de travail quotidiens, c’est pourquoi nous avons conçu cette variante moderne de l’application classique de manière à ce qu’elle soit fraîche, mais familière ».

Microsoft n’a pas vraiment mis à jour l’application Bloc-notes depuis Windows Vista, ce qui peut expliquer pourquoi elle a ressemblé à quelque chose d’inutilisable pendant 15 ans. Cette refonte, tout comme le récent lifting de MS Paint, met le Bloc-notes au diapason des thèmes et de la conception moderne de Windows 11. L’application est magnifique en mode clair et en mode sombre, et même si certains menus contextuels ont encore besoin d’être mis à jour, Microsoft a réussi son pari.

Si les mises à jour visuelles sont agréables, les mises à jour fonctionnelles seront probablement la plus grande amélioration pour tous ceux qui écrivent dans le Bloc-notes. Dans la version actuelle de l’application fournie avec Windows 11, l’outil de recherche de texte et l’outil de recherche et de remplacement sont deux fenêtres contextuelles différentes, accessibles par deux raccourcis clavier différents. La nouvelle conception les combine en une seule barre flottante, au lieu de quelque chose qui semble dater de l’ère XP.

Microsoft annonce également l’ajout d’une fonction d’annulation en plusieurs étapes, qui remplace le système d’annulation de l’ancienne version qui ne permettait de revenir qu’à une seule étape. Ce système ne fonctionne toujours pas comme on pourrait l’attendre d’une application moderne, qui vous permet de cliquer sur Ctrl-Z pour supprimer un mot à la fois, mais il dispose clairement de plus de mémoire que l’ancienne version du Bloc-notes.

Disponible pour les Insiders

La nouvelle application Bloc-notes est disponible pour les membres Insider du canal Dev qui utilisent la version 22509 de la preview de Windows 11. Pour l’installer, il suffit d’ouvrir l’application Microsoft Store, d’aller dans Bibliothèque et de mettre à jour Bloc-notes. Il est agréable de voir Microsoft poursuivre la tendance à mettre à jour certaines de ses applications intégrées comme Bloc-notes, Photos et Paint, parallèlement à ses produits plus importants comme Office et, bien sûr, Windows.

En outre, Microsoft indique qu’elle optimise les performances de Bloc-notes pour les « très gros fichiers ». L’entreprise a invité les utilisateurs à donner leur avis et à signaler d’autres problèmes dans le Feedback Hub (sous Apps > Bloc-notes). La mise à jour est maintenant libérée au fur et à mesure pour les Insiders.