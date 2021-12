Twitter a acquis le concurrent émergent de Slack, Quill, pour des DM professionnels ?

Twitter a annoncé l’acquisition du service de messagerie d’entreprise Quill, une opération qui pourrait lui permettre de s’attaquer à Slack. Après avoir levé environ 16 millions de dollars de fonds, Quill a quitté la version bêta plus tôt cette année en tant qu’alternative à Slack, disponible sur Windows, macOS, Linus, Android et iOS.

Dans un nouveau rapport, TechCrunch souligne que la société a été fondée par l’ancien directeur créatif de Stripe, Ludwig Pettersson, qui est bien connu et admiré par beaucoup dans la communauté des startups. Dans un tweet annonçant l’opération, Nick Caldwell, directeur général des technologies de base chez Twitter, a décrit Quill comme une « façon plus fraîche et plus délibérée de communiquer. Nous apportons leur expérience et leur créativité à Twitter, alors que nous nous efforçons de faire des outils de messagerie tels que les DM un moyen plus utile et plus expressif d’avoir des conversations sur le service ».

.@ludwig and his talented team built Quill as a fresher, more deliberate way to communicate. We’re bringing their experience and creativity to Twitter as we work to make messaging tools like DMs a more useful & expressive way people can have conversations on the service.

—Nick Caldwell🔪🧼 (@nickcald) December 7, 2021