Test de la Microsoft Surface Go 3 : une petite qui a du charme

La troisième génération est généralement le moment où les produits Surface commencent à s’imposer. La Microsoft Surface Go est le Surface la plus petite et la moins chère que vous puissiez acheter. Bien qu’elle s’avère moins véloce que ses grandes soeurs, la Surface Go 3 garde en grande partie ce qui rend la Surface si attrayante.

Microsoft a annoncé un tas de nouveaux périphériques pour coïncider avec le lancement de Windows 11. Le Surface Laptop Studio et la Surface Pro 8 étaient les appareils phares, mais il y a aussi la Surface Go 3. La Surface Go 3 n’est pas livrée avec un nouvel écran d’une résolution 120 Hz, et en fait, elle ne prend même pas en charge le retour haptique du nouveau Slim Pen 2. Avec ce produit, il s’agit vraiment d’une hausse de spécifications dans un écosystème de produits redessinés.

Ce n’est pas une mauvaise chose ; cela fait simplement de la Surface Go 3 le moins excitant des nouveaux produits, un fait que même Microsoft n’a pas hésité à mentionner ouvertement. L’augmentation des spécifications est en fait assez bonne, et le produit a bénéficié d’une légère refonte dans sa dernière itération. Ce produit est également censé être le produit abordable de la gamme Surface, mais restera néanmoins une cible pour de potentiels acheteurs.

Il existe trois modèles, aux prix de 439 euros, 599 euros et 679 euros. Le modèle d’entrée de gamme comprend un processeur Intel Pentium Gold 6500Y, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC. Ce n’est pas le modèle que vous devrez acheter, car il reste très faible en RAM et offre un stockage plus lent. Le modèle de milieu de gamme possède le même processeur Pentium Gold, mais avec 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go. Enfin, le modèle haut de gamme est équipé d’un Core i3, de 8 Go de RAM et d’un SSD de 128 Go. Ce modèle Core i3 est celui que Microsoft m’a envoyé pour le tester, donc quoi que vous en pensiez, il ne s’agit pas d’un test pour le modèle Pentium Gold. Contrairement à d’autres ordinateurs portables que je passe souvent en revue, je ne peux pas parler des autres configurations de cet ordinateur, car il est équipé de matériel que je n’ai jamais utilisé. Il n’y a pas de référence pour moi.

Je vous dirai que vous ne devriez pas dépenser de l’argent pour un PC Windows avec 4 Go de RAM ou 64 Go de stockage eMMC, sans parler des deux. Je considère le modèle à 679 euros comme le strict minimum pour le produit, et je garde à l’esprit que vous devrez encore acheter le clavier et le stylet, de sorte que votre total sera probablement supérieur à 900 euros avec la taxe de vente et autres.

Dans la boîte :

Surface Go 3

Adaptateur secteur

Guide de démarrage rapide

Documentation relative à la sécurité et à la garantie

Surface Go 3: design

J’ai l’impression que nous entrons dans la troisième ère du design Surface. La première comprenait des produits comme la Surface RT, la Surface Pro, la Surface 2 et la Surface Pro 2. Elles étaient fabriquées en magnésium, elles n’étaient disponibles qu’en noir (sauf pour la Surface 2), elles avaient un port Surface Connect complètement différent et elles utilisaient une technologie de stylet différente. La Surface Pro 3 a marqué le début de la deuxième ère, avec des produits comme la Surface Book et la Surface Go. Nous commençons à voir une nouvelle ère qui a commencé avec la Surface Pro X, alors que Microsoft se dirige vers des produits plus en aluminium.

La Surface Go 3 s’inscrit dans cette deuxième ère du design Surface. Contrairement au plus grand membre de la famille Pro, elle est toujours fabriquée en magnésium, dans la couleur traditionnelle Platinum. Le stylet Surface Pen se fixe toujours magnétiquement sur le côté, et ce stylet nécessite toujours une pile AAAA.

La Surface Go 3 est dotée d’une béquille qui se déplie à un angle souhaité, et le logo Microsoft chromé est imprimé en son centre. Sous cette béquille, vous trouverez l’emplacement pour carte micro SD, un élément qui a également été supprimé sur les appareils Surface plus récents.

Les ports n’ont pas du tout changé. Elle dispose d’un port USB Type-C, d’un port Surface Connect et d’une prise audio de 3,5 mm. Il n’y a pas de port Thunderbolt ici, que nous voyons dans le Surface Laptop Studio et la Surface Pro 8, mais ce n’est pas surprenant étant donné le prix de départ de 439 euros. J’apprécierais grandement d’avoir un deuxième port USB. En effet, parfois j’aimerais avoir le chargeur attaché avec autre chose, comme une souris ou un stockage USB.

Et non, je n’utilise pas le chargeur Surface Connect inclus. Sérieusement, c’est tellement décevant que le port Surface Connect soit toujours sur la nouvelle génération de Surface. La vie est tellement plus facile si vous pouvez simplement utiliser le même chargeur USB Type-C pour tout.

Cependant, voici quelque chose qui est super important en ce qui concerne le design. Cette chose pèse seulement 544 g et une épaisseur de 8,3 mm. C’est quelque chose qui n’existe tout simplement pas ailleurs à ce niveau de prix. Bien sûr, il est préférable d’opter pour le modèle de base, mais pour un appareil destiné à être emporté avec soi (d’où le nom Go), il n’y a rien de mieux. Il n’est pas destiné à l’édition de photos et de vidéos, mais à la portabilité.

Surface Go 3: écran

Le Surface Go 3 dispose d’un écran de 10,5 pouces d’une résolution de 1 920 × 1 280 pixels et il est en fait un demi-pouce plus grand que le Surface Go original. C’est une amélioration qui se trouvait dans la Surface Go 2, et ce demi-pouce fait une grande différence. En adaptant l’écran plus grand dans le même châssis, les bords d’écran sont plus minces et le produit semble tout simplement plus moderne.

Avec une densité de pixels de 220 ppp, la densité de pixels est plus élevée que sur le Surface Laptop Studio. J’aime vraiment l’écran de ce produit, même si Microsoft refuse d’abandonner ses écrans trop brillants qui peuvent être difficiles à utiliser en plein soleil.

Il s’agit également d’un écran assez alléchant, prenant en charge 100 % de sRGB, 71 % de NTSC, 77 % d’Adobe RGB et 78 % de P3. C’est un autre élément particulièrement impressionnant pour ce prix. Lorsque vous descendez à environ 430 euros, vous commencez à voir des écrans avec de médiocres angles de vision et une distorsion des couleurs, comme nous l’avons vu sur le Galaxy Book Go. Bien que l’écran du Surface Go 3 ne soit pas parfait, il ressemble certainement à ce que l’on trouve sur un écran haut de gamme.

Il est intéressant de noter que le taux de contraste est de 1 500 : 1, avec une luminosité maximale est de 421,3 nits.

Parlons un peu de la webcam. La Surface Go 3, comme ses prédécesseurs, utilise une webcam de 5 mégapixels qui peut enregistrer des vidéos 1080p à 30 fps. Alors que le télétravail est un concept qui a connu un essor depuis un an et demi, de nombreux ordinateurs portables sont encore livrés avec des webcams 720p, ce qui est vraiment dommage.

Mais, il ne s’agit pas seulement d’une tablette dotée d’une webcam 5 mégapixels. C’est une tablette avec une webcam de 5 mégapixels qui commence à 430 euros, quelque chose que vous ne trouverez pas ailleurs. Je n’ai pas toujours fait l’éloge du matériel de Microsoft. Cependant, cette société devrait être louée pour avoir utilisé des webcams full HD depuis 2014 (bizarrement, pas dans le Surface Laptop). Le plus drôle, c’est qu’avant que tout le monde ne commence à travailler à domicile il y a 18 mois, personne ne se souciait de la qualité des webcams, ce qui explique pourquoi nous avons vu tant d’ordinateurs portables avec des caméras sous les écrans, et même certaines cachées dans les claviers et autres. 18 mois plus tard, les entreprises se démènent toujours pour retravailler leurs produits avec de meilleures webcams, mais des entreprises comme Microsoft n’ont pas eu à le faire.

Surface Go 3: clavier

Le Type Cover de la Surface Go n’a pas changé depuis le modèle original, et il utilise un connecteur différent de celui de la Surface Pro. C’est remarquable, car pour les Surface Pro 1 à 7+, la Surface RT et la Surface 2, ils utilisaient tous le même connecteur. Le Surface 3 en a un différent, la série Surface Go a le sien, et il y en a un nouveau pour les Surface Pro 8 et Surface Pro X.

En fait, j’aime beaucoup le clavier. Les touches semblent plus robustes que sur les derniers claviers Surface Pro, et il est confortable de taper dessus. Ce que vous devez savoir, c’est qu’il ne s’agit pas d’un clavier de taille normale. Étant donné la petite taille du produit, la taille des touches est limitée. Tant que vous pouvez vous y habituer, c’est tout à fait agréable pour un clavier amovible sur une tablette.

Microsoft n’a pas changé ses couleurs du tout au tout, il est donc disponible dans des couleurs comme Bleu glacier, Rouge coquelicot, Platine et Noir. Il est intéressant de noter que si vous choisissez le noir, vous n’aurez pas le revêtement en tissu Alcantara, ce qui vous fait économiser environ 30 euros.

Le pavé tactile Precision est très bien, et il est bien meilleur que ce que vous trouverez sur le nouveau clavier Surface Pro. Le point faible de la Surface Pro est que, quelle que soit la légèreté de votre pression, il émet un fort bruit de clic. C’est en fait une chose étrange, car il n’était pas présent dans les précédentes conceptions du produit. Donc, puisque la Surface Go n’a pas été redessiné, ce n’est pas un problème.

Surface Go 3: performances

J’ai été un peu surpris par la franchise avec laquelle Microsoft a annoncé que la Surface Go 3 n’était qu’une simple amélioration des spécifications. Ce n’est pas quelque chose que l’on voit souvent, et je l’apprécie. Le produit utilise soit un Core i3-10100Y, soit, dans le modèle de base, un Pentium Gold 6500 Y. Il remplace le Core i3-8100Y et le Pentium Gold 4425Y de la Surface Go 2, et le Pentium Gold 4415Y du modèle original.

Comme vous l’aurez compris, il n’y a pas eu de bonds impressionnants en matière de performances. Franchement, le plus grand changement a été l’introduction du modèle Core i3 avec la Surface Go 2, car le Pentium Gold du modèle original était pratiquement inutilisable. Mais quand même, même avec les nouvelles puces de 10e génération, ce sont des processeurs de 14 nm de la famille Amber Lake, et construits en utilisant la même architecture que Intel avait utilisée pendant des années avant de passer à 10 nm.

Avec tout produit dans cette gamme de prix d’entrée de gamme, il y a nécessairement des concessions ici et là. Comme je l’ai mentionné, la Surface Go 3 a beaucoup de caractéristiques uniques à ce prix, principalement le fait qu’elle soit ultra-portable. Le compromis réside dans le fait que les deux modèles les moins chers sont équipés d’un Pentium Gold et que, au-delà, vous êtes toujours coincé avec un Core i3. Ensuite, il y a un produit comme le Surface Laptop Go. Ce dernier est équipé d’un Core i5 dans toutes les configurations, mais il fait des compromis ailleurs, notamment avec son écran de moindre résolution.

En fin de compte, je pense que la Surface Go 3 doit remplir une niche pour vous. Ce n’est absolument pas un appareil sur lequel vous prévoyez d’éditer des photos. Non seulement les puces de la série Y ne peuvent pas gérer cela correctement, mais l’écran est trop petit. Cette machine n’est pas faite pour ça.

Elle s’adresse plutôt aux personnes qui veulent une tablette Windows qu’elles peuvent emporter avec elles, l’iPad Air sous Windows, si vous voulez. Le matériel est excellent pour la productivité, tant que vous n’optez pas pour l’écran partagé, car vous vous sentirez à l’étroit. Mais en tant que rédacteur, l’expérience d’écriture en plein écran est immersive sur un écran plus petit.

Parlons également de Windows 11 sur cet appareil. Le nouveau système d’exploitation est livré avec de toutes nouvelles améliorations pour les tablettes, comme les gestes de glissement qui sont déjà familiers des pavés tactiles de précision. Il rend l’appareil beaucoup plus facile à utiliser sans le clavier attaché. C’est un petit appareil plutôt cool pour des applications comme OneNote et Microsoft Whiteboard.

Surface Go 3: autonomie

Le minuscule châssis de la Surface Go 3 loge une batterie de 28 Wh. Ce n’est pas énorme, même pour un ordinateur portable doté de composants d’entrée de gamme et d’un petit écran. Malgré cela, je m’attendais à une meilleure autonomie que celle que j’ai constatée.

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie, j’ai obtenu entre 3 et 5 heures d’utilisation sur les paramètres d’alimentation recommandés, soit environ la moitié de ce que je préfère voir dans un ordinateur portable. Je ne trouve pas toujours que la luminosité de l’écran fait autant de différence que cela, mais j’ai obtenu un peu plus de 3 heures en moyenne sur une luminosité de 100 %, puis un peu moins de 5 heures à 50 % de luminosité.

Dans le test de batterie PCMark 10 Applications, probablement la meilleure indication de l’autonomie pour un usage en « productivité », la Surface Go 3 a atteint environ 6,5 heures, un score faible qui indique que vous ne devriez pas pouvoir travailler toute une journée avec l’ordinateur portable. La plupart des machines que nous avons testées ont duré environ deux fois plus longtemps.

Dans l’ensemble, je dirais que l’autonomie de la batterie est au mieux médiocre. Encore une fois, il est peu probable que vous puissiez passer une journée de travail complète sans vous brancher, sauf si vous regardez des vidéos. Les résultats confirment l’idée que la Surface Go 3 doit être considérée comme une machine secondaire plutôt que comme un outil de travail principal.

Surface Go 3: verdict

Microsoft est arrivée à un point où elle a une Surface pour tout le monde. Si vous voulez une tablette avec un stylet, il y a la Surface Pro. Pour un ordinateur portable, il y a le Surface Laptop ; cependant, si vous avez besoin de plus de puissance qu’avec un ultrabook, il y a le Surface Laptop Studio. Si vous avez un budget limité, il existe des modèles d’entrée de gamme pour les deux types d’appareils, à savoir la Surface Go et le Surface Laptop Go.

Le produit doit s’adapter à votre niche ; vous ne devez jamais essayer d’adapter votre niche au produit. Il existe de nombreuses options, et la Surface Go 3 en fait partie, si vous achetez le stylet et le clavier. Vous devez maintenant vous poser quelques questions. Recherchez-vous un ordinateur portable traditionnel ou une tablette ? Quels compromis êtes-vous prêt à faire pour obtenir les fonctionnalités qui vous intéressent ?

Il est facile d’aimer la Surface Go 3, pour autant que vous soyez à la recherche d’une tablette légère de 10,5 pouces fonctionnant sous Windows. Si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable bon marché, vous devriez vraiment regarder ailleurs.